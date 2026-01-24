menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Neto de um dos fundadores do Esporte Clube Radar relembra clube histórico do futebol feminino

Rafael Rec atua como gestor das modalidade de beach soccer e futsal femininos do Vasco

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
13:40
Radar, time feminino histórico do Rio de Janeiro. (Foto: acervo)
imagem cameraRadar, time feminino histórico do Rio de Janeiro. (Foto: acervo)
Fundado em 1932, no bairro de Copacabana, o Esporte Clube Radar ocupa um lugar único na história do futebol feminino brasileiro. Em um período em que a modalidade ainda buscava espaço após o fim da lei que proibia a prática por mulheres, em 1979, o clube carioca foi um dos primeiros a estruturar um projeto competitivo, tornando-se referência nacional no início dos anos 1980.

Mais do que um marco esportivo, o Radar também ocupa um lugar afetivo e formativo na trajetória de Rafael Rec, atual gestor das modalidades de Beach Soccer feminino e futsal feminino do Vasco da Gama.

A relação dele com o desporto de mulheres não começou na gestão esportiva nem nas areias do beach soccer, mas ainda na infância, dentro de casa, a partir da convivência com o avô Walter Luiz, jornalista e um dos fundadores do Radar.

— Quando eu penso em projeto de futebol feminino, o Radar sempre vem à cabeça. Não pelo saudosismo, mas pelo que ele representou em termos de organização e visão — define ele.

Carteirinha de Walter Luiz do Rego da Liga Carioca de Futebol Feminino. (Foto: Giselly Corrêa (Lance!)/Acervo de Rafael Rec)
Carteirinha de Walter Luiz do Rego da Liga Carioca de Futebol Feminino. (Foto: Giselly Corrêa (Lance!)/Acervo de Rafael Rec)

— O Rio sempre teve essa vocação. O Radar ajudou a consolidar isso, mostrou que dava para fazer futebol feminino competitivo aqui, mesmo sem o apoio que existe hoje — opina, sobre a modalidade no estado.

A iniciativa no futebol feminino começou em 1981, liderada por Eurico Lira, empresário, presidente e técnico do Radar, reconhecido como um dos grandes incentivadores da modalidade no país. Dois anos depois, o clube já colhia resultados históricos: conquistou o primeiro Campeonato Estadual Feminino do Rio de Janeiro, organizado pela Divisão Feminina da Ferj, e também a primeira Taça Brasil de Futebol Feminino da CBF, ambos em 1983.

O domínio do Radar naquele período foi absoluto. Entre 1983 e 1988, o clube venceu todas as edições da antiga Taça Brasil, tornando-se hexacampeão nacional, além de repetir o feito no Campeonato Carioca feminino, com seis títulos consecutivos. Em 1989, o clube ainda levantou o Torneio Brasileiro de Clubes, consolidando uma hegemonia raramente vista no futebol brasileiro. No recorte entre 1983 e 1988, foram 71 jogos disputados, com 66 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

Walter Luiz também foi responsável por despertar em Rafael o interesse e o respeito pelo esporte feminino. O avô esteve diretamente envolvido na fundação do Radar e participou ativamente das discussões que moldaram o clube.

— Meu avô brigava muito pelo desporto feminino. Eu lembro das reuniões na minha casa, com atletas e dirigentes do Radar. Eu ficava quietinho, só ouvindo. Já existiam discussões sobre salário, estrutura, respeito. Isso tudo ficou muito vivo na minha cabeça — compartilha.

Esse aprendizado, segundo Rafael, moldou não apenas o torcedor, mas também o gestor que viria anos depois. "Quando hoje eu enfrento um desafio, eu sempre penso: 'o que meu avô faria nesse caso?'. Isso me guia até hoje."

Radar, time feminino histórico do Rio de Janeiro. (Foto: acervo)
Radar, time feminino histórico do Rio de Janeiro. (Foto: acervo)

