O Governo do Brasil anunciou a criação da Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027. A estrutura, instituída por decreto publicado na última sexta-feira, está ligada ao Ministério do Esporte e terá vigência até dezembro de 2027. A Secretaria será responsável por coordenar os preparativos para o Mundial, com foco na logística, governança e articulação entre órgãos públicos e a FIFA.

O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou a importância da estrutura.



-O Brasil tem tradição na realização de grandes eventos e, nesses momentos, a criação de estruturas extraordinárias garante coordenação, eficiência e transparência.

A secretária executiva adjunta do Ministério do Esporte e coordenadora da Copa do Mundo Feminina 2027, Cynthia Motta, disse que a nova estrutura permitirá dedicação exclusiva aos encaminhamentos do evento. Ela explica que diferentemente da Copa do Mundo Masculina de 2014, não haverá obras de estádios, concentrando a atuação principalmente em logística, mobilidade, aeroportos, tecnologia da informação, gramados, saúde e articulação interministerial.

- É através dessa equipe criada agora que a gente vai trabalhar exclusivamente para colocarmos a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 em campo.

A criação da Secretaria Extraordinária também está associada ao fortalecimento do futebol feminino e à construção de um legado para a modalidade no Brasil. Cynthia Motta ressalta que o governo busca ampliar as condições de permanência das atletas no esporte.

-O objetivo é garantir que as atletas tenham condições de seguir suas carreiras, sem serem forçadas a abandonar o futebol por falta de apoio financeiro - afirmou.

As cidades-sede da Copa do Mundo Feminina são Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.