imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

CazéTV transmite evento de anúncio da Copa do Mundo Feminina 2027

Torneio acontece em 2027 no Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
18:57
CazeTV
imagem cameraCazeTV irá transmitir evento de anúncio da Copa do Mundo Feminino 2027 (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Matéria

No próximo domingo (25), o Rio de Janeiro será o centro do futebol mundial com a realização do evento oficial de lançamento da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™, com transmissão completa da CazéTV. A cerimônia marca o início da jornada do torneio no Brasil e reúne dirigentes da FIFA, atletas lendários do futebol e convidados internacionais em uma programação que combina celebração e ativações abertas ao público.

➡️ CazéTV anuncia novos acordos e fortalece marca para Copa do Mundo 2026

Barbara Coelho e Luiz Roberto, da CazéTV e Globo, respectivamente, serão os hosts da cerimônia principal, que contará com a presença ilustre de Gianni Infantino, presidente da FIFA. Os canais irão transmitir a Copa do Mundo Feminino em 2027, que acontecerá, de forma inédita, no Brasil.

A CazéTV irá transmitir o evento no domingo (25), a partir das 11h, no YouTube, e fará a cobertura completa também nas redes sociais, reforçando o papel da empresa como protagonista na cobertura dos principais eventos da FIFA no país.

Detalhes da cerimônia da Copa do Mundo

A cerimônia acontece no Hotel Fairmont, em Copacabana, e segue para a orla da praia mais famosa do mundo, com o Tournament Launch Show, que exibirá, pela primeira vez, a marca da competição, incluindo logotipo e identidade visual completa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A programação inclui ainda um jogo de Lendas, em um campo montado em Copacabana, com nomes históricos da Seleção Brasileira, como Cristiane, Formiga, Cafu, Bebeto, Pretinha e Mauro Silva, entre outras estrelas do futebol brasileiro.

O evento marca um momento simbólico para o futebol brasileiro e para o esporte mundial: a contagem regressiva para uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, com toda a atmosfera, diversidade e grandiosidade que o país representa.

A CazéTV será a grande responsável por exibir todas as 64 partidas ao vivo, com exclusividade no YouTube, da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Essa é a primeira edição no novo molde desenvolvido pela entidade, que terá a participação de 32 seleções.

Taça Copa do Mundo Feminina
Taça Copa do Mundo Feminina (Foto: William West/AFP)

