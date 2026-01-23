CazéTV transmite evento de anúncio da Copa do Mundo Feminina 2027

No próximo domingo (25), o Rio de Janeiro será o centro do futebol mundial com a realização do evento oficial de lançamento da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™, com transmissão completa da CazéTV. A cerimônia marca o início da jornada do torneio no Brasil e reúne dirigentes da FIFA, atletas lendários do futebol e convidados internacionais em uma programação que combina celebração e ativações abertas ao público.

Barbara Coelho e Luiz Roberto, da CazéTV e Globo, respectivamente, serão os hosts da cerimônia principal, que contará com a presença ilustre de Gianni Infantino, presidente da FIFA. Os canais irão transmitir a Copa do Mundo Feminino em 2027, que acontecerá, de forma inédita, no Brasil.

A CazéTV irá transmitir o evento no domingo (25), a partir das 11h, no YouTube, e fará a cobertura completa também nas redes sociais, reforçando o papel da empresa como protagonista na cobertura dos principais eventos da FIFA no país.

Detalhes da cerimônia da Copa do Mundo

A cerimônia acontece no Hotel Fairmont, em Copacabana, e segue para a orla da praia mais famosa do mundo, com o Tournament Launch Show, que exibirá, pela primeira vez, a marca da competição, incluindo logotipo e identidade visual completa.

A programação inclui ainda um jogo de Lendas, em um campo montado em Copacabana, com nomes históricos da Seleção Brasileira, como Cristiane, Formiga, Cafu, Bebeto, Pretinha e Mauro Silva, entre outras estrelas do futebol brasileiro.

O evento marca um momento simbólico para o futebol brasileiro e para o esporte mundial: a contagem regressiva para uma Copa do Mundo Feminina no Brasil, com toda a atmosfera, diversidade e grandiosidade que o país representa.

A CazéTV será a grande responsável por exibir todas as 64 partidas ao vivo, com exclusividade no YouTube, da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Essa é a primeira edição no novo molde desenvolvido pela entidade, que terá a participação de 32 seleções.

