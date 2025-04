Palmeiras atropela Flamengo pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras venceu o Flamengo por 5 a 2 na noite desta terça-feira (15), em partida válida pelo Brasileirão Feminino. No Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, Laís Estevam (2x), Amanda Gutierres, Ingryd e Sol balançaram a rende pelo Verdão. Cristiane e Núbia fizeram pelo Rubro-Negro.

Essa foi a sétima vitória do Palmeiras em sete jogos contra o Flamengo pela competição.

Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 11 pontos, na liderança do Brasileirão. O Flamengo, com sete, é o sétimo colocado.

Como foi o jogo

O começo do confronto na Ilha do Governador contou com domínio palmeirense. O time paulista balançou a rede aos 9 e 20 minutos, ambas as vezes Com Laís Estevam, que teve uma grande atuação no primeiro tempo. Em desvantagem no placar, o Flamengo começou a mostrar poder de reação. A equipe carioca diminuiu o marcador aos 30', com Cristiane. Aliás, a camisa 11 marcou um golaço, com a parte de fora do pé esquerdo.

Cristiane marca gol pelo Flamengo contra o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo na mesma pegada e deixou tudo igual aos 19 minutos, quando a zagueira Núbia, de cabeça, mandou a bola para o fundo do gol. O Verdão, no entantou, chegou ao terceiro tento aos 26', em um chute forte da camisa 9 Amanda Gutierres. E não parou por aí! Ingryd e Sol marcaram, respectivamente, o quarto e o quinto gol.

Após o término da partida, torcedores do Flamengo xingaram o técnico Maurício Salgado.