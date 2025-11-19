menu hamburguer
Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações da final da Copa do Brasil

Título será decidido nesta quinta-feira (20)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
21:00
A Ferroviária recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil Feminina. Conforme decidido por sorteio, a bola rola na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com mando das Guerreiras Grenás.

O jogo conta com transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e N Sports (Youtube e canal fechado). Em caso de empate, a taça será decidida nas penalidades.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo

Escudo Ferroviária
AFE
Palmeiras-escudo-onde-assistir
SEP
Final
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Quinta-feira, 20, às 15h30
Local
Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Árbitro
Daiane Muniz
Assistentes
Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Gizeli Casaril (SC)
Onde assistir

A Ferroviária entrou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase, assim como o Palmeiras, por ambas as equipes disputarem a Série A1 do Brasileirão Feminino. A Locomotiva venceu o Coritiba por 5 a 1, depois passou pelo Vitória (BA), por 3 a 0, nas oitavas. Nas quartas, superou o Internacional por 2 a 0, e depois o Bahia pelo mesmo placar, nas semis.

➡️ Como Léo Mendes conduziu a Ferroviária à final da Copa do Brasil Feminina

Ferroviária disputa o terceiro lugar da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Ferroviária ficou em terceiro lugar da Libertadores Feminina de 2025. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

O Palmeiras eliminou o Avaí Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0), e vem de uma vitória consistente no clássico contra o São Paulo, com direito a goleada por 4 a 0. O time de Rosana Augusto ainda não levou gols na competição.

➡️ Amanda Gutierres, do Palmeiras, destaca foco na final da Copa do Brasil

Palmeiras comemora classificação à segunda fase do Brasileirão feminino. (Foto: Júlio César/Real Brasília)
Palmeiras comemora classificação. (Foto: Júlio César/Real Brasília)

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ONDE ASSISTIR

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde assistir: Globo, Nsports e Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Espinales, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto

