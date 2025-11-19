Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações da final da Copa do Brasil
Título será decidido nesta quinta-feira (20)
A Ferroviária recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil Feminina. Conforme decidido por sorteio, a bola rola na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com mando das Guerreiras Grenás.
O jogo conta com transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e N Sports (Youtube e canal fechado). Em caso de empate, a taça será decidida nas penalidades.
Ficha do jogo
A Ferroviária entrou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase, assim como o Palmeiras, por ambas as equipes disputarem a Série A1 do Brasileirão Feminino. A Locomotiva venceu o Coritiba por 5 a 1, depois passou pelo Vitória (BA), por 3 a 0, nas oitavas. Nas quartas, superou o Internacional por 2 a 0, e depois o Bahia pelo mesmo placar, nas semis.
O Palmeiras eliminou o Avaí Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0), e vem de uma vitória consistente no clássico contra o São Paulo, com direito a goleada por 4 a 0. O time de Rosana Augusto ainda não levou gols na competição.
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ONDE ASSISTIR
- Data: quinta-feira, 20 de novembro
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde assistir: Globo, Nsports e Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Espinales, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto
