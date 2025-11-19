A chegada de Léo Mendes em 1º de julho marcou um ponto de virada na temporada da Ferroviária. O treinador assumiu o comando após a saída de Jéssica de Lima, que tinha um trabalho longevo e com bons números. Ainda assim, a mudança de direção técnica produziu um impacto imediato e mensurável, sobretudo no setor defensivo.

Antes da chegada do treinador, a Ferroviária tinha 17 jogos em 2025, com 55% de aproveitamento. O time mostrava boa produção ofensiva, com 31 gols e média de 1.8 por partida, mas também sofria com espaços concedidos atrás, totalizando 18 gols sofridos e média de 1.1. Era uma equipe que buscava protagonismo com a bola, porém ainda oscilava na recomposição e no controle de profundidade.

A entrada de Léo Mendes reorganizou exatamente esse ponto. Em 19 partidas, o novo técnico levou o time a 74% de aproveitamento, com números que exibem nitidamente o salto competitivo: apenas nove gols sofridos, média de 0.5 por jogo. A produção ofensiva se manteve em patamar semelhante, com 37 gols e média de 1.9, agora sustentada por uma estrutura mais compacta, pressão coordenada e linhas mais curtas. Os números são da plataforma Sofascore.

O que mudou na Ferroviária

A principal alteração esteve no comportamento sem bola. A Ferroviária passou a recuperar mais alto, reduzir tempo e espaço entre setores e evitar duelos expostos. O time sofreu menos finalizações e conseguiu controlar melhor o ritmo das partidas.

A consistência trouxe segurança para circular a bola, atacar com mais peças e sustentar vantagens até o apito final. No novo estilo, três atletas ganharam mais protagonismo: a jovem artilheira Natalia Vendito, a habilidosa Júlia Beatriz e Sissi, com boas atuações.

O resultado é uma equipe mais estável, com margem de erro reduzida e desempenho crescente. Até o momento, é finalista da Copa do Brasil Feminina, semifinalista do Paulistão e ficou com o terceiro lugar na Libertadores, além de ter caído nas quartas do Brasileirão. Desta forma, a Locomotiva está entre os times mais competitivos do país em 2025.