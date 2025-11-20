A final da Copa do Brasil feminina será nesta quinta-feira (20), às 15h30, entre Ferroviária e Palmeiras. O duelo paulista será em Araraquara, casa das Guerreiras Grenás, e expectativa, além do título, é da premiação conquistada pelo campeão.

Antes de calcular o prêmio que a equipe campeã irá faturar, confira como funciona o sistema de premiações do torneio:

1ª fase (cota de participação): R$ 25 mil (32 clubes);

R$ 25 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);

R$ 35 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);

R$ 40 mil (32 clubes); Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);

50 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);

R$ 60 mil (8 clubes); Semifinais : 70 mil (4 clubes);

: 70 mil (4 clubes); Final : 100 mil para campeão e vice (2 clubes);

: 100 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão : R$ 500 mil;

: R$ 500 mil; Campeão: R$ 1 milhão.

Levando em consideração que ambas as equipes começaram na terceira fase da competição, tanto a Ferroviária quanto o Palmeiras poderão faturar R$ 1,320 milhão com o título. O vice, irá levar pra casa R$ 820 mil — somando valores desde a terceira fase, quando entram as equipes da Série A1 do Brasileirão Feminino, caso de Ferroviária e Palmeiras.

Apesar de possuir a premiação mais alta da história até aqui, a equipe feminina que vencer o torneio vai receber quase 100 vezes menos que o campeão da mesma competição no masculino.

Mylena Carioca comemora seu gol pela Ferroviária na Copa do Brasil Feminina (Foto: Jonatan Dutra/AFE)

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil masculina?

Ainda nas semifinais, não sabemos quem vai levar o troféu. No entanto, o campeão da competição irá embolsar R$ 77,175 milhões, enquanto o vice vai ficar com R$ 33, 075 milhões.

Premiação por fase da Copa do Brasil masculina: