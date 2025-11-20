Ferroviária ou Palmeiras? Veja quanto vai faturar a equipe campeã da Copa do Brasil Feminina
Prêmio é quase 100x menor que o masculino
A final da Copa do Brasil feminina será nesta quinta-feira (20), às 15h30, entre Ferroviária e Palmeiras. O duelo paulista será em Araraquara, casa das Guerreiras Grenás, e expectativa, além do título, é da premiação conquistada pelo campeão.
Antes de calcular o prêmio que a equipe campeã irá faturar, confira como funciona o sistema de premiações do torneio:
- 1ª fase (cota de participação): R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.
Levando em consideração que ambas as equipes começaram na terceira fase da competição, tanto a Ferroviária quanto o Palmeiras poderão faturar R$ 1,320 milhão com o título. O vice, irá levar pra casa R$ 820 mil — somando valores desde a terceira fase, quando entram as equipes da Série A1 do Brasileirão Feminino, caso de Ferroviária e Palmeiras.
Apesar de possuir a premiação mais alta da história até aqui, a equipe feminina que vencer o torneio vai receber quase 100 vezes menos que o campeão da mesma competição no masculino.
Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil masculina?
Ainda nas semifinais, não sabemos quem vai levar o troféu. No entanto, o campeão da competição irá embolsar R$ 77,175 milhões, enquanto o vice vai ficar com R$ 33, 075 milhões.
Premiação por fase da Copa do Brasil masculina:
- Primeira fase: R$ 1,543 milhão (Série A), R$ 1,378 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- Segunda fase: R$ 1,874 milhão (Série A), R$ 1,543 milhão (Série B) e R$ 1 milhão (demais clubes)
- Terceira fase: R$ 2,315 milhões
- Oitavas de final: R$ 3,638 milhões
- Quartas de final: R$ 4,740 milhões
- Semifinais: R$ 9,922 milhões
- Vice-campeão: R$ 33,075 milhões
- Campeão: R$ 77,175 milhões
