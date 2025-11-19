Nesta quinta-feira (20), às 15h30, o Palmeiras entra em campo em busca do título inédito da Copa do Brasil Feminina. Artilheira do Verdão na temporada, Amanda Gutierres tratou a decisão como o ponto alto da campanha palmeirense.

Com 22 gols em 29 partidas, Gutierres também destacou o peso do momento e reforçou o significado da taça para coroar o ano do Palmeiras.

— Chegar a uma final inédita de Copa do Brasil é muito especial para todas nós. Foi uma competição em que o grupo se dedicou demais, sempre acreditando no nosso potencial, e agora temos a chance de disputar um título que o Palmeiras nunca conquistou. Sabemos da responsabilidade, mas também da força que mostramos ao longo do caminho. Estou muito motivada e preparada para ajudar a equipe da melhor forma — diz ela.

Amanda também projetou o duelo decisivo contra a Ferroviária e reconheceu a força da adversária, tradicional no futebol feminino brasileiro.

— A Ferroviária é uma equipe muito qualificada, acostumada a jogos grandes, então sabemos que será uma final muito competitiva. Mas confiamos no trabalho que estamos fazendo, no nosso modelo de jogo e na união do grupo. Estamos muito focadas, muito comprometidas, e vamos entrar em campo com a energia e a determinação que nos trouxeram até aqui. É o momento de aproveitar essa oportunidade histórica e buscar esse título para o Palmeiras — reforça.

Destaque do Palmeiras no ano, Amanda Gutierres fala sobre final da Copa do Brasil Feminina. (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF)

Como as equipes se classificaram

A Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite de terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.