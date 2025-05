A primeira rodada do Paulistão Feminino teve vitórias de Palmeiras, Santos, Corinthians e Ferroviária. Com maior saldo de gols, o time de Araraquara lidera a competição.

Na terça-feira (6), o Palmeiras venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, gol de Stefanie. Jogando fora de casa, o Verdão teve dificuldades de furar o bloqueio adversário, mas conseguiu sair com os três pontos.

No mesmo dia, São Paulo e Santos duelaram no Estádio Canindé e as Sereias da Vila levaram a melhor. Carol Baiana fez o primeiro gol, Serrana deixou tudo igual para o São Paulo e Ana Alice, ex-São Paulo e hoje no Santos, garantiu a vitória santista.

Santos vence São Paulo pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C)

Na quarta-feira (7), o Corinthians não tomou conhecimento do Bragantino e goleou por 4 a 0 no Parque São Jorge. Jhonson, Yaya, Ariel Godoi e Vic Albuquerque garantiram os três pontos das Brabas.

Ferroviária e Taubaté mediram forças em jogo de encerramento da rodada. A Locomotiva aplicou goleada por 6 a 0, sem dificuldades. Júlia Beatriz, Nat Vendito, Fátima Dutra, Barrinha, Nicoly e Andressa assinalaram para as Guerreiras Grenás.

➡️Treinadora mais longeva da Série A1, Jéssica de Lima guia projeto consistente na Ferroviária

Classificação do Paulistão Feminino após a primeira rodada

Ferroviária – 3 pontos Corinthians – 3 pontos Santos – 3 pontos Palmeiras – 3 pontos São Paulo – 0 ponto Realidade Jovem – 0 ponto Bragantino – 0 ponto Taubaté – 0 ponto

Segunda rodada do Paulistão Feminino

Taubaté x Realidade Jovem

Data: 14/05 (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP)

Red Bull Bragantino x São Paulo

Data: 14/05 (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP)

Palmeiras x Ferroviária

Data: 14/05 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Santos x Corinthians