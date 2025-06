Santos e Ferroviária empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (5), no Benitão, em Rio Claro, pela 3ª rodada do Paulistão Feminino. Rafa Andrade, ex-Ferroviária e hoje no Peixe, abriu o placar no primeiro tempo, e Micaelly deixou tudo igual no fim do jogo.

As duas equipes estacionaram nos quatro pontos. Na próxima rodada, as Sereias enfrentam o Taubaté, e as Guerreiras Grenás entram em campo contra o Realidade Jovem.

Como foi Ferroviária x Santos

O jogo começou agitado no Benitão. Aos quatro minutos, Rafa Andrade chegou perto de abrir o placar. A meia invadiu a área e bateu firme, e Luciana fez a defesa em dois tempos.

As Guerreiras Grenás tentavam a reação com Julia Beatriz e Darlene, as atletas mais agudas da equipe. Aos oito, mais uma chance santista. Evellyn Marques avançou até a linha de fundo e cruzou para Suzane Pires, que chutou nas mãos da goleira.

A Ferroviária teve as melhores chances com Darlene. Aos 12, ela tentou dentro da área e no minuto seguinte arriscou de fora, mas a bola não entrou.

Aos 24, Rafa Andrade brilhou. Em cobrança de falta, a camisa 88 mostrou qualidade e bateu colocado no canto superior esquerdo, sem chance para Luciana. Santos 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o time de Araraquara teve oportunidade com Darlene, que acertou a trave. O Peixe foi para o intervalo à frente no placar.

A Ferroviária voltou com atitude diferente na segunda etapa. A equipe de Jéssica de Lima aumentou o repertório ofensivo e fez jogadas de aproximação.

Aos 10 minutos, Micaely finalizou rasteiro, mas Stefane foi bem e evitou o empate. As Guerreiras Grenás seguiram em cima, e Duda grande chance.

Na reta final, Micaelly investiu em jogada individual e surpreendeu a goleira Stefane. Dessa forma, as Grenás chegaram ao empate. A Locomotiva dominou a partida nos últimos minutos, mas o Santos se defendeu bem.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SANTOS - 3ª RODADA