O Cruzeiro encerra a temporada 2025 do futebol feminino com números que mostram a evolução do projeto, além de ter garantido uma vaga inédita na Libertadores Feminina.

continua após a publicidade

A equipe mineira alternou bons momentos e oscilações ao longo do calendário, mas fechou o ano como uma das protagonistas do cenário nacional.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Time profissional

No Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro fez sua melhor campanha e chegou à final contra o Corinthians. No jogo de ida, no Independência, empate por 2 a 2 em um duelo equilibrado. Na volta, na Neo Química Arena, a equipe acabou superada por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato. A campanha terminou com 21 jogos, 13 vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 43 gols marcados e 21 sofridos.

continua após a publicidade

Na Supercopa do Brasil Feminina, o Cruzeiro disputou duas partidas, com uma vitória e uma derrota, encerrando a participação sem avançar à final. Já na Copa do Brasil Feminina, o time caiu ainda na primeira fase para o Corinthians, com um empate em jogo único e decisão nos pênaltis.

No cenário estadual, o Cruzeiro foi dominante no Campeonato Mineiro Feminino. Em nove partidas, a equipe venceu seis e empatou três, sem derrotas, com impressionantes 49 gols marcados e apenas dez sofridos, confirmando a superioridade no futebol feminino de Minas Gerais.

continua após a publicidade

No balanço geral de 2025, o Cruzeiro disputou 33 jogos oficiais, somou 20 vitórias, nove empates e quatro derrotas, com 94 gols marcados e 33 sofridos. A campanha reflete um time competitivo, especialmente ofensivo, mas que ainda busca maior eficiência nos momentos decisivos em nível nacional.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Jogadoras do Cruzeiro comemoram com torcida vaga na semifinal do Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Destaques individuais do Cruzeiro em 2025

O principal nome da temporada foi Letícia Ferreira, artilheira do time com 27 gols, sendo uma das maiores goleadoras do futebol feminino brasileiro em 2025. Byanca Brasil também teve papel importante no setor ofensivo, com 12 gols, enquanto Gaby Soares, Marília Furiel e Gisseli contribuíram de forma decisiva ao longo do ano.

Em termos de utilização, Gisseli foi a atleta mais acionada, com 33 jogos, seguida por Gaby Soares e Pri Back, ambas com 31 partidas, além de Letícia Ferreira e Paloma Maciel, que completaram a base mais utilizada da equipe na temporada.

Com um vice-campeonato brasileiro, hegemonia estadual e bons números gerais, o Cruzeiro fecha 2025 com a consolidação do projeto no futebol feminino, reforçando a competitividade do elenco e deixando indicativos claros de crescimento para as próximas temporadas.

Letícia comemora gol pelo Cruzeiro no Brasileirão Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Categoria de base

Na base, o Cruzeiro teve um capítulo marcante e contraditório em 2025. O clube conquistou de forma invicta o título do Campeonato Mineiro Feminino Sub-17, ao vencer o América-MG por 2 a 1 na final, disputada em 2 de novembro, na Toca da Raposa I, com gols de Camilly e Kaká.

Apesar da conquista estadual, o projeto de base feminina foi suspenso logo após o título, com a dispensa de atletas e comissão técnica. A decisão gerou repercussão negativa e o clube sinalizou uma reestruturação do setor para 2026.

Campeonato Brasileiro Feminino : vice-campeão

: vice-campeão Supercopa do Brasil Feminina : eliminado na primeira fase

: eliminado na primeira fase Copa do Brasil Feminina : eliminado na primeira fase

: eliminado na primeira fase Campeonato Mineiro Feminino: campeão

Categorias de base