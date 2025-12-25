A National Women's Soccer League (NWSL), liga de futebol feminino dos Estados Unidos, anunciou a criação da chamada High Impact Player Rule. A "Regra de jogadora de alto impacto" é um mecanismo que passa a permitir aos clubes ultrapassar o teto salarial da liga em até US$ 1 milhão para a contratação ou manutenção de jogadoras consideradas de alto impacto esportivo ou comercial.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Esta nova regra vai entrar em vigor a partir de julho do ano que vem e surge em um momento de aumento da concorrência internacional. Especialmente a Europa tem atraído jogadoras de destaque no futebol da NWSL.

Pelo regulamento divulgado pela liga, cada clube poderá utilizar o valor adicional para uma única jogadora ou distribuí-lo entre várias atletas, desde que elas atendam a critérios específicos. Tais exigências combinam desempenho esportivo e capacidade de mercado. Por exemplo: presença em rankings da imprensa que usam indicadores técnicos, convocações à seleção dos EUA e premiações individuais na liga.

continua após a publicidade

São critérios que fazem a exceção não ser tão fácil de ser alcançada. E segundo a comissária da NWSL, Jessica Berman, a regra é estratégica para a sustentabilidade da liga.

- Garantir que nossas equipes possam competir pelas melhores jogadoras do mundo é fundamental para o crescimento contínuo da nossa liga. A High Impact Player Rule permite que as equipes invistam estrategicamente em talentos de alto nível, fortalece nossa capacidade de reter jogadoras estrelas e demonstra nosso compromisso em construir elencos de nível mundial para os torcedores em toda a liga - prega a dirigente.

continua após a publicidade

A proposta, no entanto, encontrou resistência da NWSL Players Association (NWSLPA). Em comunicado oficial, o sindicato das jogadoras da liga afirmou que a organizadora do torneio não pode alterar estruturas de remuneração de forma unilateral, sem negociação coletiva.

- De acordo com a legislação trabalhista federal, mudanças na remuneração sob o teto salarial são um tema obrigatório de negociação, não uma questão de decisão unilateral - diz a nota. E completa:

- Remuneração justa é alcançada por meio de sistemas de compensação justos e negociados coletivamente, não por classificações arbitrárias.

A NWSLPA defende como alternativa o aumento direto do teto salarial das equipes. Isso além da criação, via negociação coletiva, de mecanismos de projeção de receitas que deem previsibilidade para contratos plurianuais.

Teto atual

Atualmente, o teto salarial da NWSL é de US$ 3,5 milhões (2025) - o aumento excepcional seria de quase um terço, portanto. A liga estima que a nova regra aumentará os gastos com salários em US$ 16 milhões em 2026 e em até US$ 115 milhões até o fim do atual acordo coletivo, válido até 2030. O modelo se inspira na Designated Player Rule, adotada pela MLS desde 2007, que permitiu à liga masculina dos EUA ampliar sua competitividade global.