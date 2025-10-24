Evento em São Paulo reúne torcedores para acompanhar Brasil x Inglaterra
Entrada é gratuita
Neste sábado (25), às 13h30, a Seleção Brasileira feminina enfrenta a Inglaterra em amistoso internacional no Etihad Stadium, às 13h30 (horário de Brasília), em Manchester. Em São Paulo, a Nossa Arena promove um evento para reunir torcedoras e assistir o jogo do Brasil em telão, com entrada gratuita a partir das 13h.
O espaço foi organizado para que as participantes possam acompanhar a partida, trocar experiências sobre futebol feminino e se conectar com outras torcedoras. O evento contará também com a presença do projeto Elas no jogo, que vai prestigiar a Seleção junto com o público presente.
— Quanto mais mulheres se veem nas conversas sobre futebol e futebol feminino, mais fortalecemos a ideia de que o esporte também é delas — afirmam os organizadores.
O espaço será dedicado para que as torcedoras se conheçam, conversem sobre futebol sem julgamentos e sintam-se parte desse universo.
— É sobre criar um lugar onde elas possam estar à vontade, trocar experiências e se sentir parte da história do futebol feminino — completam.
Brasil enfrenta a Inglaterra em amistoso
O amistoso faz parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para os próximos compromissos internacionais.
Neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), a equipe enfrenta a Inglaterra no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Também haverá amistoso em dezembro, contra Portugal.
INGLATERRA X BRASIL – AMISTOSO INTERNACIONAL
- 📅 Data: sábado, 25 de outubro
- 🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)
Tudo sobre
