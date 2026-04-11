Convocada para a Seleção Brasileira principal, Evelin chega como novidade no grupo para a disputa da Fifa Series e já recebe respaldo de Arthur Elias. A atacante do Santos foi chamada para substituir Jheniffer, cortada por lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, e desembarca em Cuiabá após período com a equipe sub-20 nos Estados Unidos.

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O treinador destacou que a presença da jovem não se limita a um olhar futuro e reforçou o impacto imediato que ela pode ter no elenco. Segundo Arthur Elias, Evelin tem se destacado em todos os contextos em que foi inserida, seja nas categorias de base da Seleção ou no clube, o que justifica a oportunidade na equipe principal.

— Eu não vejo a convocação dela só como pensar no futuro, é também pensar no presente. É uma atleta que para mim tem se destacado bastante em qualquer cenário que ela foi colocada, nas seleções sub-17, sub-20 ou no Santos — disse ele, em entrevista coletiva.

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Mesmo em sua primeira convocação, a atacante chega com respaldo da comissão técnica para atuar com tranquilidade e confiança. O treinador ressaltou que a adaptação será acompanhada de perto, com suporte para que a atleta desempenhe sem pressão neste início de trajetória.

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— É claro que toda atleta em uma primeira convocação vai ter muito apoio, vai ter todo suporte para que ela possa entrar em campo e jogar de maneira segura, confiante e sem nenhum peso, leve — completou Arthur.

A rápida ascensão de Evelin também foi destacada por Arthur Elias, que não descarta a possibilidade de a jogadora brigar por espaço em ciclos maiores da Seleção, mesmo com pouca idade. Para o técnico, o desempenho recente e a evolução acelerada colocam a atacante em um cenário competitivo dentro do grupo.

— Eu vejo que é uma atleta, como as coisas têm acontecido rápido para ela, já vi isso no futebol várias vezes, e às vezes o processo é acelerado, ela pode ser uma atleta que, assim como outras da faixa etária, concorra a estar em uma Copa do Mundo. Um ano no futebol é bastante coisa — concluiu.

Evelin durante Copa do Mundo Feminina sub-17 em 2025. (Foto: Nelson Terme / CBF)

Evelin estava na Seleção sub-20 quando foi convocada

Convocada de última hora para a Seleção Brasileira principal, Evelin viveu uma mudança brusca de cenário enquanto estava com a equipe sub-20 nos Estados Unidos, onde se preparava para amistosos contra a seleção local. A atacante revelou que a notícia foi inesperada e carregada de emoção, já que não imaginava que a oportunidade na equipe principal chegaria tão cedo na carreira.

— Fiquei muito feliz quando soube da notícia. Eu realmente não esperava, imaginava que isso aconteceria mais para frente. Mas aconteceu, e Deus é maravilhoso demais. Eu sou muito grata e muito feliz por esse momento — disse.

Mesmo diante da rápida transição entre as categorias, a jogadora destacou a ansiedade positiva para integrar o novo grupo e reforçou o compromisso em aproveitar a oportunidade. Evelin também valorizou o processo vivido nas seleções de base e ressaltou o desejo de representar esse caminho dentro da equipe principal.

— Estou muito ansiosa para conhecer as outras jogadoras. Não esperava que esse momento chegasse agora, ainda mais na Seleção principal. Vou trabalhar muito, dar o meu melhor e representar todas as meninas que estiveram comigo na Sub-20 — completou.