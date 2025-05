Ficha do jogo EQU BRA 3ª RODADA Hexagonal final do Sul-Americano Feminino Sub-17 Data e Hora Domingo, 18 de maio, às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia) Árbitro Onde assistir

Equador e Brasil se enfrentam neste domingo (18), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, pela 3ª rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-17. O jogo conta com transmissão do Sportv2 e do Globoplay.

continua após a publicidade

O Equador encerrou a primeira fase com a segunda melhor campanha, atrás do Brasil. A campanha foi de três vitórias e uma derrota, justamente para o Brasil, por 5 a 1.

Na estreia do hexagonal, as equatorianas venceram o Chile por 2 a 0 e ficaram no empate sem gols com a Colômbia. O Equador está na vice-liderança, com quatro pontos, atrás da Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento e 12 pontos em quatro partidas. No hexagonal, ficou no 1 a 1 com o Paraguai, na estreia, mas goleou o Peru por 4 a 0 na segunda partida. As brasileiras estão na terceira colocação da bagagem.

O hexagonal final ocorre em turno único, em cinco rodadas, e o melhor colocado é campeão, além de quatro clubes garantirem vaga no Mundial da modalidade.

continua após a publicidade

➡️Lateral do São Paulo comemora convocação para Seleção Brasileira: “Surpresa muito boa”

Jogadoras do Brasil sub-17 celebram gol contra o Peru no Sul-Americano (Foto: Nelson Terme/CBF)

EQUADOR X BRASIL

3ª RODADA - HEXAGONAL FINAL DO SUL-AMERICANO FEMININO SUB-17

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)

📺 Onde assistir: Sportv2 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EQUADOR: María Nayely; Estupiñán, Zambrano, Ammy Nicolle e Garaicoa; Emily Fierro, Zoe Cepeda, Valeria Briones e Emily Vargas; Mary Guerra e Jaslym Valverde. Técnico: Victor Hugo Idrobo.

BRASIL: Josi, Allyne, Marina, Dany e Isadora Rech, Bela, Gabi Rolnik e Martha, Iseppe, Gabi Pusch e Evelin.