A lateral Bruna Calderan, do São Paulo, está entre as convocadas de Arthur Elias para amistosos da Seleção feminina, contra o Japão, entre março e junho. Aos 28 anos, a defensora está em um bom momento no Tricolor Paulista.

Nesta temporada, soma dois gols e uma assistência em 12 jogos. A convocação, para ela, representa um reconhecimento do bom início nas Soberanas, que também contam com Dudinha e Kaká na Seleção.

— Pra falar bem a verdade, eu fui pega de surpresa, mas uma surpresa muito boa, uma sensação inexplicável. É o sonho de qualquer atleta estar representando o Brasil — e fazer isso em um momento tão especial da minha carreira, num clube novo, onde eu voltei a me sentir uma peça muito importante, é muito bom. Fico muito feliz e espero poder representar o São Paulo da melhor maneira enquanto estiver na Seleção. — disse Calderan.

Com a camisa da amarelinha, Bruna Calderan disputou o Mundial Feminino em 2016. Ela também tem passagens pela Seleção principal e foi convocada pela primeira vez em 2018, quando atuava no Avaí.

Depois de quatro temporadas no Palmeiras, Calderan volta à Seleção, agora como atleta do São Paulo, e atribui o bom desempenho ao coletivo.

— O mais importante é ressaltar a equipe, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se eu estou tendo um ano muito bom, junto com a equipe, um início de ano muito vitorioso com o São Paulo, é graças às minhas companheiras, ao treinador, enfim, a toda a comissão, que me deixaram muito à vontade pra eu conseguir desempenhar o meu papel da melhor maneira. Acho que me sentir bem, me sentir à vontade, me sentir uma peça importante dentro da equipe fez toda a diferença pra eu conseguir desempenhar o meu papel da melhor forma possível dentro de campo — declarou a lateral.

(Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Próximos jogos do São Paulo feminino

O São Paulo disputa duas competições de forma simultâneas: o Paulistão feminino e o Brasileirão.

No estadual, enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), pela segunda rodada. Já no Brasileirão, está na quinta colocação, com 18 pontos em dez partidas. O próximo desafio será diante do Bahia, no dominho (18), às 15h, fora de casa.