Bélgica x Itália feminino: onde assistir e prováveis escalações

A Bélgica enfrenta a Itália nesta quinta-feira (3), às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Eurocopa Feminina. A bola rola no Stade de Tourbillon, em Sion, Suíça, e conta com transmissão da CazéTV.

As seleções estão no Grupo B da competição, o mesmo de Espanha e Portugal. A primeira fase da Eurocopa feminina conta com 16 seleções divididas em 4 grupos (A, B, C e D) de quatro equipes.

As duas primeiras seleções de cada grupo avançam para as quartas de final e a fase eliminatória tem esquema mata-mata, e jogo único, até a final em 27 de julho.

Ficha do jogo ITA BEL 1ª RODADA Eurocopa Feminina Data e Hora Quinta-feira (2), às 13h Local Stade de Tourbillon, em Sion, Suíça Árbitro - Assistentes Susanne Küng (Suíça) Var Fedayi San (Suíça) Onde assistir

A Itália nunca conquistou a Eurocopa, mas tem dois vice-campeonatos na sua história, em 1983 e 1999. As italianas têm como maiores destaques a meia Manuela Giugliano, da Roma, e a atacante Cristiana Girelli, da Juventus.

A Bélgica nunca se classificou para a Copa do Mundo Feminina e teve a melhor campanha na Euro em 2022, quando chegou às quartas de final. O principal nome da equipe é a atacante Tessa Wullaert, da Inter de Milão, e maior artilheira da seleção belga feminina.

✅ FICHA TÉCNICA

ITÁLIA X BÉLGICA FEMININO - EUROCOPA FEMININA 2025

🏆 Eurocopa Feminina 2025 - 1ª RODADA

📆 Data e horário : quinta-feira (3), às 13h (horário de Brasília)

: quinta-feira (3), às 13h (horário de Brasília) 📍 Local : Stade de Tourbillon, em Sion, Suíça

: Stade de Tourbillon, em Sion, Suíça 📺 Onde assistir: Cazé TV (Youtube e via Prime Video)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SELEÇÃO DA ITÁLIA (Técnico: Andrea Soncin)

Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Caruso, Giugliano, Severini; Bonansea, Girelli, Beccari.

SELEÇÃO DA BÉLGICA (Técnica: Ives Serneels)

Lichtfus; Deloose, De Neve, Kees, Deneve; Cayman, De Caigny, Detruyer; Eurlings, Wullaert, Van Kerkhoven.