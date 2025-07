A Noruega venceu a Suíça por 2 a 1 no St. Jakob-Park, na estreia das equipes pela Eurocopa Feminina. As donas da casa saíram na frente com gol de Riesen, mas as norueguesas viraram com Hegerberg e um gol contra da zagueira Stierli.

A Suíça volta a campo no domingo, 6 de julho, contra a Islândia. O encerramento da fase de grupos será na quinta-feira (10), diante da Finlândia. Já a Noruega encara Finlândia e Islândia nas próximas rodadas.

Os gols de Suíça e Noruega

Diante de 34.063 torcedores, a Suíça começou melhor a partida, com Reuteler sendo bastante acionada no setor ofensivo. A camisa 6 chegou a acertar a trave em chute perigoso da entrada da área.

Aos 28 do primeiro tempo, Riesen aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou no canto, abrindo o placar para as donas da casa. Já no início da etapa final, Hegerberg subiu mais alto após cruzamento preciso e empatou para a Noruega.

Nos minutos finais, a Suíça passou a demonstrar desorganização defensiva, e as norueguesas aproveitaram o espaço. Aos 10 minutos do segundo tempo, Stierli tentou um cruzamento, mas acabou desviando contra o próprio gol, decretando a virada.

Mais de 34 mil torcedores acompanharam Suíça x Noruega pela Eurocopa Feminina. (Foto: Suíça/Divulgação)

Pia na seleção suíça

Ex-Seleção Brasileira feminina, Pia Sundhage está no comando da Suíça desde janeiro de 2024. Aos 65 anos, ela comanda sua quarta seleção (Suécia, Estados Unidos, Brasil e Suíça), além de uma breve passagem como auxiliar técnica da China, em 2007.

A treinadora foi contratada visando a Euro em casa e teve um bom primeiro momento, com sete vitórias em doze partidas. O revés diante da Noruega aumenta a sequência negativa da seleção, que não vence há nove partidas.

Relembre passagem na amarelinha

Sundhage esteve no comando da Seleção Brasileira entre 2019 e 2023. No período, disputou a Copa América de 2019, Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e Copa do Mundo Feminina 2023.

Confira números: