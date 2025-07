Nesta quinta-feira (2), Espanha e Portugal duelam às 16h na estreia das seleções na Eurocopa Feminina 2025. Antes, às 13h, será a vez de Bélgica e Itália disputarem os três pontos na maior competição de futebol feminino da Europa.

continua após a publicidade

Atual campeã da Copa do Mundo, as espanholas estão entre as favoritas a conquistar a Euro. Na última edição, em 2022, caíram nas quartas de final para a Inglaterra, que venceu a Alemanha na final e ficou com a taça.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Destaque do dia

Melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí entra em campo pela Espanha, diante de Portugal, após se recuperar de um quadro de meningite viral.

O susto ocorreu na última sexta-feira (27), quando a camisa 6 do Barcelona publicou uma foto assistindo à vitória da Espanha por 3 a 1 sobre o Japão, direto do hospital, com uma cânula no braço.

continua após a publicidade

Na ocasião, a Federação Espanhola de Futebol confirmou que Bonmatí estava sob observação médica, mas em bom estado geral. Ela recebeu alta no domingo (29) e foi integrada à equipe.

➡️ Guia Eurocopa Feminina 2025: participantes, formato e tudo sobre o torneio

Barcelona's Spansih midfielder Aitana Bonmati receives the Woman Ballon d'Or award during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Jogos de futebol feminino hoje

Eurocopa Feminina

• Grupo B: Bélgica x Itália – 12h (horário de Brasília) - Onde assistir: CazéTV

• Grupo B: Espanha x Portugal – 15h (horário de Brasília) - Onde assistir: CazéTV

continua após a publicidade

Próximos jogos

Eurocopa

Sexta-feira, 4 de julho

• Grupo C: Dinamarca x Suécia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo C: Alemanha x Polônia – 15h (horário de Brasília)

Sábado, 5 de julho

• Grupo D: País de Gales x Países Baixos – 12h (horário de Brasília)

• Grupo D: França x Inglaterra – 15h (horário de Brasília)

Série A2 Feminina

Santos x Ação Futebol - 5/7 - 15h Vitória x Atlético-MG - 5/7 - 15h Botafogo x Mixto - 5/7 - 18h Fortaleza x Minas Brasília - 6/7 - 15h

➡️ Comandada por Pia Sundhage, Suíça sofre virada da Noruega na estreia da Eurocopa

Vale a pena conhecer

A Caravana do Futebol Feminino da Petrobras segue no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, até o próximo sábado (6). Confira programação do dia:

Caravana do Futebol Feminino

Visita à exposição das 9h às 19h

Local: Parque Madureira – Madureira, Rio de Janeiro (R. Soares Caldeira, 115 - Madureira)

Exibição dos filmes (a partir das 17h30):