O Sesc Belenzinho, em São Paulo, abre nesta quinta-feira (3) as inscrições para cursos gratuitos de narração e arbitragem voltados exclusivamente para mulheres. As interessadas poderão se inscrever a partir das 18h, por meio de formulário disponível no site do Sesc.

O Curso de Narração, Entrevista e Toda a Cobertura Esportiva – para Mulheres será conduzido por Luciana Mariano, narradora dos canais ESPN. Com carga horária de 8 horas, as aulas ocorrerão aos sábados, entre os dias 19 de julho e 9 de agosto, das 15h às 17h.

Confira conteúdo do curso:

Pra que serve, onde usar, streaming, demanda, redes sociais. Outras modalidades esportivas. Preparando o jogo, fontes de pesquisa , análise e formação tática dos times. Regras e campeonatos. A voz. Exercícios de aquecimento vocal. Ritmo e ferramentas de transmissão, interação com equipe e comentarista. Narração show ( a era moderna). Cabine, sinal, microfone e prática sem pausa. Prática solo

No mesmo período, será realizado o Curso de Iniciação à Arbitragem de Futebol para Mulheres, também aos sábados, das 10h às 12h. A formação será ministrada por Renata Ruel, comentarista dos canais ESPN e ex-árbitra com passagens pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja conteúdo programático:

A Participação da Mulher na Arbitragem Preparação e pontos de atenção durante a condução dos jogos. Noções Básicas de Arbitragem no Futebol Regras da modalidade A Arbitragem fora do campo de jogo Prática solo

Onde se inscrever nos cursos

Curso de Narração, Entrevista e toda a Cobertura Esportiva – para Mulheres

Local: Sesc Belezinho (R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho, São Paulo - SP)

Período: sábados, de 19 de julho e 9 de agosto, 15 às 17h

Inscrições: clique aqui

Curso de Iniciação a Arbitragem de Futebol para Mulheres com Renata Ruel