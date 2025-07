Espanha x Portugal feminino: onde assistir e prováveis escalações

Atual campeã do mundo, a Espanha enfrenta Portugal nesta quinta-feira (3), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Eurocopa Feminina 2025. A partida será realizada no Stadion Wankdorf, em Berna, e conta com transmissão da CazéTV (Youtube).

Em Portugal, o jogo conta com transmissão do RTP1 + RTP2, enquanto no Brasil a exclusividade de transmissões é da CazéTV. As seleções de Espanha e Portugal estão no Grupo B, o mesmo de Bélgica e Itália.

Ficha do jogo ESP POR 1ª RODADA Eurocopa feminina Data e Hora Quinta-feira (3), às 16h Local Stadion Wankdorf, em Berna Árbitro Iuliana Demetrescu (Romênia) Assistentes Mihaela Țepuşă (Romênia) e Amina Gutschi (Áustria) Var Jarred Gillett (Austrália) Onde assistir

A Espanha chega na competição com uma das favoritas ao título. Atual campeã da Copa do Mundo, as espanholas têm nomes como Aitana Bonmatí, atual melhor do mundo, Alexia Putellas e Irene Paredes, todas do Barcelona, que é a base da seleção.

Aitana Bonmatí, jogadora do Barcelona, em ação pela seleção espanhola (Foto: Arquivo pessoal)

Portugal tenta melhorar o desempenho em relação à Euro 2024, quando caiu na fase de grupos da competição. Para isso, conta com nomes como a atacante Jéssica Silva, do Gotham City, e a meio-campista Dolores Silva. Outra atleta que tem chamado atenção é a meio-campista Andreia Jacinto, do Real Sociedad.

Confira as informações do jogo entre Espanha e Portugal feminino

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA X PORTUGAL FEMININO - EUROCOPA FEMININA 2025

🏆 Eurocopa Feminina 2025 - 1ª RODADA

📆 Data e horário : quinta-feira (3), às 15h (horário de Brasília)

: quinta-feira (3), às 15h (horário de Brasília) 📍 Local: Stadion Wankdorf, em Berna

📺 Onde assistir: Cazé TV (Youtube e via Prime Video)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SELEÇÃO DA ESPANHA (Técnica: Montse Tomé)

Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, María Méndez, Olga Carmona; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Mariona Caldentey, Paralluelo, Clàudia Pina.

SELEÇÃO DE PORTUGAL (Técnico: Francisco Neto)

Inês Pereira; Lúcia Alves, Carole Costa, Diana Gomes, Joana Marchão; Dolores Silva, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto; Jéssica Silva, Telma Encarnação, Kika Nazareth.