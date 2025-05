Brasil atropela Peru e assume liderança do Sul-Americano Feminino sub-17

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0 nesta quinta-feira (15), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Feminino sub-17. Gabi Pusch, Gabi Rolnik, Martha e Maria fizeram os gols da partida.

Com o resultado, a Seleção Brasileira chega aos quatro pontos, mesma pontuação de Colômbia e Equador, e assume a liderança pelos gols feitos. As peruanas, por sua vez, ainda não somaram pontos na fase final da competição.

Brasil Feminino sub-17 x Peru Feminino sub-17: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de atropelo do Brasil em Cali. Gabi Pusch recebeu enfiada de bola e bateu cruzado para abrir o placar logo aos cinco minutos de jogo. Pouco depois, aos 9', foi a vez de Gabi Rolnik aproveitar confusão entre a goleira e a zagueira adversária para escorar de cabeça para ampliar. Já nos acréscimos da primeira etapa, Martha recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu firme para fazer 3 a 0.

No segundo tempo, a Seleção seguiu controlando a posse de bola e ocupando o campo de ataque. Apesar do domínio, só conseguiu voltar a marcar aos 41 minutos, com Maria fechando o caixão em 4 a 0.

O que vem por aí?

O Brasil encara o Equador no próximo domingo (18), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Feminino sub-17. No mesmo dia, às 18h, o Peru enfrenta o Paraguai.

