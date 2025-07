Com o lema “Com Elas, o Brasil Vai Mais Longe”, a Caravana do Futebol Feminino da Petrobras segue no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, até o próximo sábado (6). O projeto itinerante tem como objetivo estimular o interesse pelo futebol feminino e promover o encontro entre o público e grandes nomes da modalidade.

A iniciativa, promovida pela D+ Projetos, percorre 24 municípios de 12 estados e o Distrito Federal até dezembro de 2025. Em cada cidade, a programação inclui atrações tecnológicas, exposições interativas e rodas de conversa, que variam de acordo com o local de realização.

ATRAÇÕES DE TECNOLOGIA E INTERATIVIDADE

Photo Opportunity – Você com as estrelas: o público escolhe até 4 jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes com a hashtag #caravanadofutebolfeminino. Cabine IA – Amiga virtual: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, empregando uma linguagem acessível e acolhedora. Social Snap – Mosaico de fotos: o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade. Super Pong – Jogo colaborativo: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até 8 pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos. Experiência Audiovisual – Histórias do futebol: são vídeos curtos e impactantes sobre momentos marcantes do futebol feminino, exibidos em uma instalação visual envolvente.

Exposição da Caravana de Futebol Feminino. (Foto: Caravana de Futebol Feminino/Divulgação)

Programação completa da Caravana no Rio de Janeiro

📍 Local

Parque Madureira – Madureira, Rio de Janeiro (R. Soares Caldeira, 115 - Madureira)

🗓️ De 30 de junho a 06 de julho

🕘 Das 9h às 19h

(Segunda a partir de 12h, domingo até 12h)

📅 Sábado – 05/07

09h00 – Início da Visitação à Exposição da Caravana 10h00 – Partida de Futebol Celebrativa 11h00 – Cerimônia de Celebração: Representante da Petrobras Cristiane Rozeira (Embaixadora do Projeto) Fabi Simões (Flamengo) Antonia Pellegrino (Diretora de Programação da EBC) Anna Laura Secco (Subsecretária Executiva de Esportes) Guilherme Schleder (Secretário de Esportes) 11h30 – Visita Guiada da Exposição 12h00 – Oficinas e Atividades com Projetos Parceiros: Projeto Social Daminhas da Bola Projeto Social Marisa Pires 14h00 às 17h00 – Apresentações Culturais 17h00 – Roda de Conversa com jogadoras do filme As Primeiras: Marisa Pele Fia Fanta Leda 17h30 – Cinema ao ar livre – Filme As Primeiras (78 min)

🎬 Cinema ao Ar Livre (Sempre às 17h30)

Terça-feira – 01/07

Radar, Um Time! Uma Nação! – 25 min

Louise – 6 min

Donas do Baba – 26 min

Quarta-feira – 02/07

Mulheres do Progresso: Muito Além da Várzea – 15 min Campos Conquistados: A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira de Futebol – 30 min A Culpa é do Neymar – 11 min

Quinta-feira – 03/07

Pelé: O Rei Desconhecido – 38 min Gondwana Futebol & Cultura – 24 min

Sexta-feira – 04/07

Democracia em Preto e Branco – 90 min

Sábado – 05/07