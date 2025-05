Brasil atropela Equador e confirma 100% no Sul-Americano Sub-17

Já classificada para o hexagonal final do Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado na Colômbia, a Seleção Brasileira feminina foi a campo nesta sexta-feira (9), no Estádio Francisco Rivera Escobar, e goleou o Equador pelo placar de 5 a 1 para confirmar o 100% de aproveitamento. Com o resultado, o Brasil avançou na liderança do Grupo B.

Como foi Brasil x Equador?

O Brasil controlou as ações desde o apito inicial na primeira etapa e não demorou a abrir o placar. Aos seis minutos, Ravenna arrancou pelo meio e achou Maria livre para tirar da goleira equatoriana e marcar o primeiro.

A equipe comandada por Rilany Silva não diminuiu o ritmo e ampliou aos 14 minutos. Desta vez, Ravenna cumpriu a função de centroavante e bateu colocado no canto direito, da entrada da área, após linda assistência de Carol Melo.

O Equador chegou a reduzir a desvantagem aos 23 minutos, com a camisa 10 Mary Guerra, mas a Seleção ampliou novamente no lance seguinte. Maria recebeu pela esquerda e cruzou para trás, encontrando Julinha, que finalizou com categoria no canto direito.

No segundo tempo, as equatorianas apresentaram melhor desempenho e deram muito trabalho ao sistema defensivo brasileiro. Até a casa dos 20 minutos, total controle e o Brasil não se achou no campo de ataque para ter a bola.

Aos 29, uma linda jogada foi feita para dar tranquilidade e transformar o placar em goleada. Pepê recebeu no meio, driblou a marcação e ajeitou para a perna direita, acertando linda finalização no canto direita. A goleira do Equador pulou fora do tempo da bola e aceitou. No fim, em cobrança de pênalti, Evelin deu números finais.