Zagueira do Corinthians desabafa após goleada para o Palmeiras: 'Muito abaixo'
Erika criticou a postura da equipe, mas disse ainda acreditar no título
- Matéria
- Mais Notícias
A zagueira Érika, do Corinthians, fez um duro desabafo após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5 a 1, no último domingo (7), pelo jogo de ida da decisão do Paulistão Feminino. Aos 37 anos, a defensora não escondeu a frustração com a atuação da equipe na final.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino07/12/2025
- Futebol Feminino
FPF confirma datas e horários das finais do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras
Futebol Feminino05/12/2025
- Futebol Feminino
De virada, Corinthians elimina São Paulo e enfrenta o Palmeiras na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino04/12/2025
— Triste sair com o resultado dessa forma. A gente precisa se doar muito mais. Não é de agora, só por conta dessa final. Já vem de um tempo. Sabemos que Corinthians é muita vontade e muita raça. Hoje, o mínimo, que seria isso, faltou de todas nós, do banco, da comissão técnica. Informações precisavam ser levadas antes e não conseguimos parar o Palmeiras — analisou a defensora.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Érika reconheceu a superioridade rival e destacou que derrotas como essa expõem falhas que costumam ficar escondidas nas vitórias.
— Quando ganha é muito fácil: a gente fala qualquer coisa aqui e está tudo uma maravilha. É difícil falar quando perde e em uma derrota como essa. O Palmeiras está de parabéns pelo que fez hoje. Ganhou na tática, ganhou na raça, na atitude, na técnica. Colocou as bolas dentro do gol quando precisava e a gente foi muito abaixo — criticou Érika.
➡️ Kerolin retorna com gol e assistência em vitória do Manchester City
Corinthians será mandante no jogo de volta
Apesar do golpe duro, a veterana garantiu que o Corinthians vai lutar até o fim para tentar reverter o cenário.
— A gente já vem conquistando títulos há muito tempo e faremos de tudo para reverter esse placar, onde quer que seja o jogo. Difícil falar, mas é levantar a cabeça, tentar arrumar e melhorar. Vamos tentar buscar até o final. Corinthians é isso — disse ela.
Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 10h, pelo jogo de volta da final do Paulistão Feminino. O local ainda será definido.
- Matéria
- Mais Notícias