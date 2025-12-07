menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Zagueira do Corinthians desabafa após goleada para o Palmeiras: 'Muito abaixo'

Erika criticou a postura da equipe, mas disse ainda acreditar no título

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
23:50
Erika não aprovou a postura do Corinthians no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
imagem cameraErika não aprovou a postura do Corinthians no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A zagueira Érika, do Corinthians, fez um duro desabafo após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5 a 1, no último domingo (7), pelo jogo de ida da decisão do Paulistão Feminino. Aos 37 anos, a defensora não escondeu a frustração com a atuação da equipe na final.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Triste sair com o resultado dessa forma. A gente precisa se doar muito mais. Não é de agora, só por conta dessa final. Já vem de um tempo. Sabemos que Corinthians é muita vontade e muita raça. Hoje, o mínimo, que seria isso, faltou de todas nós, do banco, da comissão técnica. Informações precisavam ser levadas antes e não conseguimos parar o Palmeiras — analisou a defensora.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Érika reconheceu a superioridade rival e destacou que derrotas como essa expõem falhas que costumam ficar escondidas nas vitórias.

— Quando ganha é muito fácil: a gente fala qualquer coisa aqui e está tudo uma maravilha. É difícil falar quando perde e em uma derrota como essa. O Palmeiras está de parabéns pelo que fez hoje. Ganhou na tática, ganhou na raça, na atitude, na técnica. Colocou as bolas dentro do gol quando precisava e a gente foi muito abaixo — criticou Érika.

continua após a publicidade

➡️ Kerolin retorna com gol e assistência em vitória do Manchester City

Corinthians será mandante no jogo de volta

Apesar do golpe duro, a veterana garantiu que o Corinthians vai lutar até o fim para tentar reverter o cenário.

— A gente já vem conquistando títulos há muito tempo e faremos de tudo para reverter esse placar, onde quer que seja o jogo. Difícil falar, mas é levantar a cabeça, tentar arrumar e melhorar. Vamos tentar buscar até o final. Corinthians é isso — disse ela.

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 10h, pelo jogo de volta da final do Paulistão Feminino. O local ainda será definido.

continua após a publicidade
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)
O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias