Nova emissora que tem Galvão como dono promete se tornar a maior do país

A N Sports fez sua coletiva de lançamento nesta quinta-feira (12), em sua sede, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A empresa, que agora tem Galvão Bueno como um dos donos e principal rosto, não foi nada conservadora durante a apresentação para a imprensa. Com metas ousadas, os sócios prometeram se tornar o maior canal de esportes do país: "Depois venham nos cobrar".

Apesar de ter oito anos atuando no esporte, a N Sports começa um novo capítulo a partir de agora, com a compra do canal pelo grupo Ola. Formada por sócios como as agências On the Nose e Sportent, o comunicador Antonio Tabet e o advogado esportivo Marcos Motta, a Ola Sports passa a participar da nova composição societária da N Sports com o grupo de tecnologia Tellescom.

A parceria entre as empresas começou em abril deste ano, quando a Ola Sports adquiriu os direitos da Série B do futebol brasileiro e se juntou à N Sports para viabilizar a estrutura de transmissão multiplataforma e ao Desimpedidos para produzir os conteúdos a serem exibidos em streaming aberto (YouTube e Twicht) e fast tv (Samsung TV Plus e TCL Channel).

Além da Série B, por meio da parceria com a Ola Sports e o Desimpedidos, a N Sports reúne nesta temporada um pacote de ativos de transmissão que inclui a Coppa da Itália, a Taça de Portugal, campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro de Futsal, a Supercopa do Brasil de Handebol e torneios promovidos pela International Tennis Federation.

A fala dos sócios na apresentação indicou ainda que o canal não vai medir esforços para comprar direitos de transmissões de esportes diversos e também campeonatos de peso no futebol. A pressão de Galvão Bueno por ter esses grandes eventos em seu novo canal foi tanta que ele deixou escapar que a N Sports vai passar a transmitir os jogos das seleções brasileiras de futsal.

O jornalista acrescentou ainda que um dos grandes objetivos a curto prazo da emissora é transmitir a Copa do Mundo Feminina, em 2027, que será no Brasil. Galvão apontou o evento como uma oportunidade única de dar espaço e visibilade ao futebol feminino, exaltando o momento que o país viveu com a geração estrelada nas Olimpíadas de 2004 e 2008 e no Pan de 2007, no Rio de Janeiro.

Durante toda a apresentação, os sócios reforçaram que um dos principais objetivos é aliar esporte, emoção e entretenimento. Galvão Bueno levantou um questionamento sobre a ausência de um grande ídolo brasileiro no esporte para o país. "Alguém como o Ayrton Senna?", perguntou o narrador antes de dizer que o canal vai ter uma preocupação em acompanhar as modalidades que podem revelar esses grandes nomes. Medina no Surfe, Rayssa Leal, no Skate, e o principal candidato a esse posto para Galvão, João Fonseca, no Tênis, foram os citados.

- Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto. O melhor de tudo é que estamos todos unidos por uma paixão que nos move: criar algo grandioso e transformador.

O investimento pesado reflete em metas ousadas. Com o objetivo de assumir o posto de maior canal de esportes do país, a emissora planeja ainda ter anúncios relevantes de aquisição de novos direitos de transmissão e documentários próprios de 15 em 15 dias. "Depois venham nos cobrar", disse Galvão Bueno, que fez parte do anúncio do documentário de Thiago Silva, que será lançado em breve pelo canal.

O projeto terá ainda Kaká como conselheiro. O brasileiro atuou por anos como um dos donos do Desimpedidos ao lado do atual co-CEO da N Sports, André Barros. Além da posição como empresário, Kaká também parceiro de longa data de Galvão Bueno.

A Ola Sports é uma holding brasileira formada por Antonio Tabet (consagrado em projetos como o Porta dos Fundos, Desimpedidos, Kibeloco e My News), Marcos Motta (reconhecido advogado do meio esportivo com contribuições para a Lei Pelé e Lei Geral do Desporto Brasileiro) e pela agência de conteúdo On The Nose de André Barros, fundador do Desimpedidos. Outros sócios da On The Nose envolvidos na Ola Sports são Alexandre Biancamano, com larga experiência em marketing para o mercado digital e de TV, e Rafael Capelli, que passou por grandes agências publicitárias como Talent e F/Nazca. Unem-se a eles a Agência Sportent, hub de negócios especializado no mercado esportivo, que reúne Edinho Potsch, fundador da agência de live marketing Sherpa42 e ex-CMO do Cruzeiro, André Argolo, economista e ex-Secretário Nacional de Esporte, Gustavo Hazan, ex-EY Sportainment, e Pedro Mello, ex-head comercial e de marketing no Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo.