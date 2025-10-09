Champions League Feminina acerta renovação de patrocínio

A Champions League Feminina acertou a renovação de patrocínio com a cervejaria holandesa Heineken. A parceria, que teve início em 2021, passa a vigorar, agora, até o final da temporada 2029/2030. A versão masculina do torneio é apoiada pela marca desde 2005.

- O futebol é mais do que um jogo. É uma paixão compartilhada que conecta as pessoas instantaneamente. Na Heineken, vimos como a Champions League Feminina da Uefa uniu os fãs, muitas vezes criando amizades e experiências compartilhadas em lugares inesperados - afirmou Nabil Nasser, diretor global da Heineken. E ele completou:

- Estender nossa parceria até 2030 nos permite continuar a realizar campanhas criativas que unem fãs do futebol feminino de todo o mundo, que celebram a inclusão e a diversidade na torcida pelo futebol feminino e que apoiam o crescimento do esporte feminino - finalizou.

A Champions League masculina já teve duas rodadas da fase de liga disputadas. Já a principal competição europeia para mulheres está na primeira rodada.

- Estamos muito satisfeitos em continuar nossa parceria com a Heineken como patrocinadora orgulhosa da Champions League Feminina da Uefa. Esse compromisso renovado serve apenas como um endosso ao crescimento e ao apelo global da competição - adicionou Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da Uefa, antes de emendar:

- Juntos, continuaremos a aproveitar o impulso das últimas temporadas para elevar o futebol feminino e celebrar com fãs ao redor do mundo de maneiras novas e emocionantes - finalizou.

Em campo

Nesta quarta-feira (8), cinco partidas encerraram a primeira rodada da fase de liga da Champions League Feminina 2025/26. Com chuva de gols em Madri e brilho de brasileiras, o grande destaque da rodada foi a goleada do Real Madrid sobre a Roma por 6 a 2. Já na Áustria, com gols de Gio Queiroz e Luanny, o Atlético de Madrid não teve dificuldades para vencer o St. Potten.