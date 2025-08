A treinadora Emily Lima, ex-São Paulo, Santos e Seleção Brasileira, foi anunciada como nova treinadora do Levante, da Espanha, para a temporada 2025/26. Após comandar a seleção do Peru na Copa América Feminina, a brasileira assume agora o desafio de liderar uma equipe na elite do futebol espanhol.

Com a chegada ao Levante, Emily se torna a primeira técnica brasileira a comandar um clube da primeira divisão espanhola do futebol feminino. Em declaração, ela celebrou o feito.

— Com certeza é um marco importante e fico muito honrada, mas o que vale mais para mim é o que isso pode representar também para outras mulheres treinadoras que buscam seu espaço, de saberem que com trabalho e persistência as portas podem se abrir. Chego muito animada com este novo desafio e ansiosa para conhecer as atletas e iniciar o trabalho — afirmou.

O Levante disputa a primeira divisão da Liga Espanhola e busca melhorar sua campanha em relação à temporada anterior, quando terminou na 12ª posição. Com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas, o clube passou por três nomes no comando técnico: Ángel Sainz, Roger Lamesa e o auxiliar Paco Durán. A expectativa é que Emily traga estabilidade e um novo rumo à equipe.

Conheça Emily Lima, treinadora brasileira na Espanha

Emily Lima iniciou a carreira internacional ainda como atleta, com passagens por Espanha e Itália nos últimos anos em campo. Fluente em espanhol, considerou “natural” o convite para assumir a coordenação técnica da seleção do Peru, em 2023. Antes disso, comandou a seleção do Equador entre 2019 e 2022.

Entre 2016 e 2017, Emily se tornou a primeira mulher a treinar a Seleção Brasileira principal. Substituta de Vadão, permaneceu dez meses no cargo, até o retorno do técnico. No período, dirigiu a equipe em 13 jogos, com sete vitórias, um empate e cinco derrotas.

Em abril, o Lance! conversou com Emily Lima e falou sobre o espaço de mulheres no comando técnico.

— Os homens têm o mercado bem maior que nós e isso vai além do futebol. Hoje, as atletas estão estudando antes de se aposentar, o que não se via dez anos atrás. E isso vai facilitar o processo pós aposentadoria. As oportunidades vão aparecer devido a esse conhecimento — projeta.

