Brasileiras marcam e goleada em Madri; veja como foi a quarta-feira (8) da Champions League Feminina
Equipes espanholas foram os destaques da primeira rodada
Nesta quarta-feira (8), cinco partidas encerraram a primeira rodada da fase de liga da Champions League Feminina 2025/26. Com chuva de gols em Madri e brilho de brasileiras, o grande destaque da rodada foi a goleada do Real Madrid sobre a Roma por 6 a 2. Já na Áustria, com gols de Gio Queiroz e Luanny, o Atlético de Madrid não teve dificuldades para vencer o St. Potten.
Champions League Feminina - Primeira rodada
Twente 1x1 Chelsea
Na Holanda, o favorito ao título, Chelsea, tropeçou contra o Twente, ao empatar a partida por 1 a 1. Com foco nos contra-ataques, a equipe holandesa surpreendeu ao abrir o placar com golaço de Danique van Ginkel. Porém, minutos depois, Guro Reiten foi derrubada na área e a árbitra marcou pênalti, que foi convertido por Sandy Baltimore. Mesmo com a igualdade no placar, as jogadoras do time da casa celebraram o resultado.
Real Madrid 6x2 Roma
No Alfredo Di Stefano, o Real Madrid goleou a Roma por 6 a 2, em um dos jogos mais divertidos da rodada. Na primeira etapa, as Merengues abriram o placar com Alba Redondo, mas sofreram o empate com Évelyne Viens. Logo na sequência, Caroline Weir desempatou, mas rapidamente Emilie Haavi igualou o placar novamente. Ao fim dos primeiros 45 minutos, Redondo apareceu mais uma vez e devolveu a vantagem ao Real. No segundo tempo, Eva Navarro, Maëlle Lakrar e Caroline Weir, mais uma vez, completaram a goleada.
St. Potten 0x6 Atlético de Madrid
Mesmo fora de casa, o Atlético de Madrid goleou o St. Potten, da Áustria, por 6 a 0, com show de brasileiras. Logo aos cinco minutos, Gio Queiroz abriu o placar para as Colchoneras, que seguiram no ataque e ampliaram com Andrea Martin. Ainda na primeira etapa, Luanny e Vilde Bøe Risa, com golaço, abriram 4 a 0. No segundo tempo, já nos minutos finais, Fiamma Benítez marcou duas vezes e completou a goleada.
Champions League Feminina - Resultados
Terça-feira (7)
- (5°) Juventus 2x1 Benfica (13º)
- (9º) Paris FC 2x2 OH Leuven (8º)
- (1º) Barcelona 7x1 Bayern de Munique (17º)
- (12º) Arsenal 1x2 Lyon (6º)
Quarta-feira (8)
- (3º) Real Madrid 6x2 Roma (15º)
- (11º) Twente 1x1 Chelsea (10º)
- (7º) Manchester United 1x0 Vålerenga (14º)
- (4º) Wolfsburg 4x0 Paris Saint-Germain (16º)
- (18º) St. Potten 0x6 Atlético de Madrid (2º)
