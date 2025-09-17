Após ser heptacampeão brasileiro no último domingo (14), o Corinthians segue em sua maratona de jogos decisivos e, desta vez, a atenção está voltada para a Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta quarta-feira (17), às 15h, no Parque São Jorge, as Brabas enfrentam o Juventude pelas oitavas de final, em confronto de jogo único com transmissão do Sportv (canal fechado).

A meia Duda Sampaio, uma das líderes técnicas da equipe, destacou a preparação para o duelo e valorizou o crescimento do adversário nos últimos anos.

— No momento, o foco é a Copa do Brasil. Acho legal o que a equipe do Juventude tem feito, foi um jogo difícil contra elas pelo Brasileiro, na Fazendinha. Acredito que vai ser mais um grande jogo — afirmou, ao Lance!.

O Corinthians já enfrentou o Juventude nesta temporada, pelo Brasileirão, e venceu por 2 a 0, mas não sem dificuldades. Para Duda, essa sequência de partidas eliminatórias testa a capacidade vencedora do clube.

— É gostoso viver isso, jogos atrás de jogos, por isso que chegamos em tantas finais, todos os anos. É a hora de mostrar essa força, em jogos de mata-mata — completou ela.

Como chegam as equipes

As Brabas chegam motivadas pelo bom momento no Campeonato Paulista e pela conquista do Brasileirão Feminino. O Juventude, por sua vez, encara a partida como a oportunidade de surpreender após cair na primeira fase da Série A1.

A vaga nas quartas de final será definida nos 90 minutos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Confira escalações das equipes:

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Érika, Letícia Teles e Gi Fernandes; Yaya, Letícia Monteiro e Vic Albuquerque; Juliete, Gisela Robledo e Ariel Godoi.

JUVENTUDE: Renata; Hericka Sorrido, Apoliana, Bruna Emília e Raiane Pires; Carol Ladaga, Bell Silva e Dani Venturini; Drielly, Teté e Dani Ortolan.

