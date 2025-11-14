menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

SeleTimão? 10 das 23 convocadas por Arthur Elias jogam ou já jogaram no Corinthians

Hegemonia das Brabas e passagem vitoriosa do treinador explicam opção

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/11/2025
06:33
Seleção Brasileira Feminina
imagem cameraArthur Elias em convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Staff Images/CBF)
A convocação de Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira reacendeu um tema que virou quase uma marca registrada do treinador: a hegemonia do Corinthians segue refletida na lista. Segundo levantamento do Lance!, as 23 atletas escolhidas, 10 já vestiram a camisa do Timão em algum momento da carreira.

Em oito temporadas à frente da equipe, o próprio Arthur Elias construiu no Corinthians uma trajetória marcante no Parque São Jorge. Ele conquistou 16 títulos, sendo: 4 Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023), 5 Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), 2 Supercopas do Brasil (2022 e 2023), 1 Copa do Brasil (2016), 3 Paulistas (2019, 2020 e 2021) e 1 Copa Paulista (2022).

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Tamires-Arthur-Elias-Corinthians
Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF

Corinthians é o time com mais atletas convocadas

Do elenco atual do Corinthians, comandado por Lucas Piccinato, cinco atletas foram convocadas: Lelê (goleira), Mariza e Thaís Ferreira (zagueiras), Duda Sampaio (meia) e Gabi Zanotti (meia, mas que foi convocada como atacante).

Nas goleiras, apenas Lelê representa diretamente o Timão, mas é nas laterais, zagueiras e volantes que a marca corinthiana aparece de forma mais contundente.

➡️ Seleção Feminina no Maracanã? Cris Gambaré indica possibilidade para 2026: 'Surpresa'

Na defesa, cinco das oito convocadas já passaram pelo Parque São Jorge, incluindo nomes que fizeram parte de campanhas históricas, como Tarciane e Yasmim. Além delas, Mariza e Thaís Ferreira, que defendem a equipe atualmente, e Isabela, do PSG, que já vestiu a camisa do Corinthians.

No meio-campo, Duda Sampaio e Yaya, hoje no PSG, seguem como peças de confiança, enquanto no ataque Gabi Zanotti e Gabi Portilho reforçam o DNA alvinegro dentro da Seleção.

Confira lista:

  • Lelê (Corinthians)
  • Tarciane (hoje no Lyon)
  • Mariza (Corinthians)
  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Yasmim (hoje no Real Madrid)
  • Isabela (hoje no PSG)
  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Yaya (hoje no PSG)
  • Gabi Zanotti (Corinthians)
  • Gabi Portilho (hoje no Gotham)
Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Corinthians foi campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

