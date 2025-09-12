O Cruzeiro realizou na manhã desta sexta-feira (12) o último treino em Minas Gerais antes da viagem para São Paulo, marcada para o período da tarde. As Cabulosas enfrentam o Corinthians na grande final do Brasileirão Feminino neste domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Durante a semana, o técnico Jonas Urias comandou atividades com foco em corrigir erros, marcação individual e produção ofensiva. A programação prevê ainda um último treino em solo paulista, no sábado (13), véspera da decisão.

A Raposa terá boa parte do elenco à disposição, com exceção da meia-atacante Lady Andrade, que deixou o clube no início da semana por motivos pessoais. O time base da primeira partida tende a ser mantido, com Camila, Isabela, Paloma, Isa Haas, Vitória Calhau, Bedoya, Marília, Gisseli, Pri Back, Vanessinha e Byanca Brasil.

No Departamento de Saúde e Performance do clube, estão em tratamento três atletas: a atacante Fabiola Sandoval, que passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo; a lateral Giovanna Oliveira, em recuperação de um edema ósseo no joelho direito; e a zagueira Layza, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

Cruzeiro enfrenta Corinthians na Neo Química Arena

No jogo de ida, Cruzeiro e Corinthians empataram por 2 a 2 na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os gols cruzeirenses foram marcados por Marília e Isabela, enquanto Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão. Em caso de novo empate, a taça será decidida nos pênaltis.

A torcida da Raposa pode adquirir ingressos exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Segundo informado pelo clube, o acesso à torcida do Cruzeiro acontecerá pelos arredores da Rua Padre José Viêira de Matos, portão E, que dá acesso à arquibancada visitante (setor SUL VISITANTE). Os portões serão abertos às 08h30.

Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro

📍 Neo Química Arena

📅 Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ 10h30

Site para compra: www.fieltorcedor.com.br