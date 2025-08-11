Após perder para a Inglaterra o título da Eurocopa Feminina de 2025, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou na manhã desta segunda-feira (11) a demissão da técnica Montse Tomé. Ela permanece no cargo até o dia 31 de agosto, mas não terá seu contrato renovado.

Montse assumiu a seleção principal da Espanha em setembro de 2023. Durante sua passagem, conquistou a Liga das Nações Feminina da última temporada e levou a equipe até a semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris, sendo eliminada pelo Brasil. À frente da equipe, foram 37 jogos, com 29 vitórias, dois empates e seis derrotas.

Antes disso, comandou a equipe sub-16 e venceu o Torneio de Desenvolvimento da UEFA da categoria. Como jogadora, defendeu clubes como Oviedo Moderno, Levante e Barcelona, e encerrou a carreira ao fim da temporada 2012/13.

Quem é Sonia Bermúdez, nova treinadora da Espanha

Sonia Bermúdez, de 40 anos, assume o comando da seleção espanhola feminina. Ex-treinadora da equipe sub-23, ela tem no currículo dois títulos do Campeonato Europeu Sub-19 e a participação no Mundial Sub-20, disputado na Colômbia. Sua auxiliar técnica será Iraia Iturregi.

Confira nota divulgada pela Federação:

Sonia Bermúdez, nova treinadora da seleção principal, disputou 63 partidas pela Seleção e marcou um total de 35 gols. Ela formará dupla com Iraia Iturregi, que tem anos de experiência como técnica e 402 jogos na Primeira Divisão.

Próximos desafios da Espanha

As espanholas enfrentam a Suécia, pela semifinal da Liga das Nações Feminina, em dois jogos marcados para os dias 24 e 28 de outubro. Do outro lado da chave, Alemanha e França duelam por vaga na decisão.