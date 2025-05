Na manhã desta sexta-feira (9), o Cruzeiro anunciou Keyla Monadjemi como nova coordenadora da base do futebol feminino. A profissional chega para auxiliar na análise de estrutura, além da captação de recursos e de atletas, uma vez que o clube não possui categoria de base no momento.

Keyla esteve na gestão do voleibol feminino do Minas Tênis Clube por onze anos. Ela atuará ao lado da gerente de Futebol Feminino do clube, Bárbara Fonseca, responsável por retomar o futebol feminino no Cruzeiro, ainda em 2019.

— Muito animada com esse novo desafio. O projeto de implementar as categorias de base num gigante do futebol como o Cruzeiro é desafiador e muito grandioso — disse Keyla.

Para Bárbara, trata-se de um reforço em prol da profissionalização das categorias de base do clube.

— Temos um propósito inegociável que é a vitória como consequência do trabalho. Sempre que pensava no planejamento para a base e todos os seus desafios, fixava a ideia de ter uma mulher forte, vencedora e com obsessão de futuro. Alguém com capacidade de tomar decisões difíceis em prol do amanhã. Keyla fez tudo isso enquanto atleta e gestora. É fantástico e enriquecedor tê-la aqui. O Cruzeiro Feminino seguirá fazendo história. — declarou Fonseca.

Futebol feminino no Cruzeiro

A modalidade foi criada no Cruzeiro em 1983, ano em que chegou ao fim a proibição da prática de futebol por mulheres no Brasil. No entanto, apenas em 2019 a equipe feminina foi profissionalizada e, logo na temporada de estreia, conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o time celeste conseguiu se manter na elite da competição, embora sem avançar para a segunda fase nos primeiros anos.

Em 2023, o Cruzeiro se sagrou campeão mineiro ao vencer o Atlético Mineiro na final e, pela primeira vez, alcançou as oitavas de final do Brasileirão, sendo eliminado pelo Corinthians.

Na atual temporada, o time lidera o Brasileirão Feminino de forma invicta, com sete vitórias e dois empates em nove jogos, somando 23 pontos.

Próximos jogos do Cruzeiro Feminino

11ª rodada - Cruzeiro x Bahia (Brasileirão Feminino)

Data: 11/05 (domingo)

Horário: 15h

Local: Arena Gregorão, Contagem (MG)

12ª rodada - Cruzeiro x Ferroviária (Brasileirão Feminino)

Data: 17/05 (sábado)

Horário: 17h

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

13ª rodada - Palmeiras x Cruzeiro (Brasileirão Feminino)

Data: 21/05 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

14ª - Cruzeiro x 3B da Amazônia (Brasileirão Feminino)

Data: 07/06 (sábado)

Horário: 15h

Local: Arena Gregorão, Contagem (MG)

15ª rodada - Cruzeiro x Sport (Brasileirão Feminino)

Data: 14/06 (sábado)

Horário: 15h

Local: Arena Gregorão, Contagem (MG)

16ª rodada - Corinthians x Cruzeiro (Brasileirão Feminino)

Data: 18/06 (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)