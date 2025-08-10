menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (10/08/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (9)

Philippe Coutinho, jogador do Vasco, durante partida contra o CSA
imagem cameraJogos de hoje: Philippe Coutinho em ação pelo Vasco, que encara o Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
10/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A, B e D do Brasileirão, amistosos internacionais, Brasileirão Feminino, MLS, entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 10 de agosto de 2025)

Brasileirão Série A

  • 16h – Vasco x Atlético-MG - Globo / Premiere FC
  • 16h – Palmeiras x Ceará - Globo/Premiere 2
  • 18h30 – Cruzeiro x Santos - Record / Premiere FC / Cazé TV
  • 20h30 – Grêmio x Sport Recife - Premiere 2 / Premiere 3

Brasileirão Feminino (Quartas de Final)

  • 10h30 – RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) - Globo MG / SporTV 2
  • 10h30 – Flamengo (F) x Palmeiras (F) - Globo / SporTV / TV Brasil

Brasileirão Série B

  • 16h – Avaí x Cuiabá - ESPN / Disney+
  • 18h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+ Premium

Brasileirão Série C

  • 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta – DAZN, SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+
  • 17h - Caxias x ABC – SportyNet+
  • 19h30 - Guarani x Ypiranga – DAZN e SportyNet+
  • 19h30 - Ituano x Confiança – SportyNet+

Brasileirão Série D

  1. 15h – Cianorte x Joinville - YouTube Metrópoles
  2. 15h – Tuna Luso x Maranhão - YouTube Metrópoles
  3. 16h – América-RN x Juazeirense - YouTube Metrópoles
  4. 16h – Lagarto x Central SC - YouTube Metrópoles

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  1. 08:30 – Hertha Berlin x Karlsruher SC - OneFootball
  2. 08:30 – VfL Bochum x SV Elversberg - OneFootball
  3. 08:30 – Holstein Kiel x Arminia Bielefeld - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 12:30 – Leicester x Sheffield Wednesday - Disney+ Premium

Amistosos Internacionais

  • 10h - Chelsea x Milan - DAZN, SportyNet
  • 12h30 - Dortmund x Juventus - DAZN, SportyNet
  • 16h – Villarreal x Aston Villa - Disney+ Premium

Campeonato Finlandês

  • 12h30 - Vaasa PS x SJK - OneFootball

Campeonato Português

  • 13h – Famalicão x Santa Clara - Disney+ Premium
  • 16h30 – SC Braga x Tondela - Disney+ Premium

Campeonato Argentino

  • 20h – Argentinos Jrs x Unión Santa Fe - ESPN 4 / Disney+ Premium

Copa Paulista

  • 10h - Portuguesa Santista x Taubaté - YouTube Paulistão
  • 11h – Primavera SP x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão

MLS (Major League Soccer)

  1. 19h – NY Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV
  2. 19h – Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV
  3. 19h – FC Cincinnati x Charlotte - Apple TV
  4. 21h – Orlando City x Inter Miami - Space / Max
  5. 23h – LA Galaxy x Seattle Sounders - Apple TV
De Paul, Messi e Suárez em ação pelo Inter Miami, que é um dos jogos de hoje (Foto:Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

