Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A, B e D do Brasileirão, amistosos internacionais, Brasileirão Feminino, MLS, entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 10 de agosto de 2025)
Brasileirão Série A
- 16h – Vasco x Atlético-MG - Globo / Premiere FC
- 16h – Palmeiras x Ceará - Globo/Premiere 2
- 18h30 – Cruzeiro x Santos - Record / Premiere FC / Cazé TV
- 20h30 – Grêmio x Sport Recife - Premiere 2 / Premiere 3
Brasileirão Feminino (Quartas de Final)
- 10h30 – RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) - Globo MG / SporTV 2
- 10h30 – Flamengo (F) x Palmeiras (F) - Globo / SporTV / TV Brasil
Brasileirão Série B
- 16h – Avaí x Cuiabá - ESPN / Disney+
- 18h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+ Premium
Brasileirão Série C
- 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta – DAZN, SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+
- 17h - Caxias x ABC – SportyNet+
- 19h30 - Guarani x Ypiranga – DAZN e SportyNet+
- 19h30 - Ituano x Confiança – SportyNet+
Brasileirão Série D
- 15h – Cianorte x Joinville - YouTube Metrópoles
- 15h – Tuna Luso x Maranhão - YouTube Metrópoles
- 16h – América-RN x Juazeirense - YouTube Metrópoles
- 16h – Lagarto x Central SC - YouTube Metrópoles
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 08:30 – Hertha Berlin x Karlsruher SC - OneFootball
- 08:30 – VfL Bochum x SV Elversberg - OneFootball
- 08:30 – Holstein Kiel x Arminia Bielefeld - OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 12:30 – Leicester x Sheffield Wednesday - Disney+ Premium
Amistosos Internacionais
- 10h - Chelsea x Milan - DAZN, SportyNet
- 12h30 - Dortmund x Juventus - DAZN, SportyNet
- 16h – Villarreal x Aston Villa - Disney+ Premium
Campeonato Finlandês
- 12h30 - Vaasa PS x SJK - OneFootball
Campeonato Português
- 13h – Famalicão x Santa Clara - Disney+ Premium
- 16h30 – SC Braga x Tondela - Disney+ Premium
Campeonato Argentino
- 20h – Argentinos Jrs x Unión Santa Fe - ESPN 4 / Disney+ Premium
Copa Paulista
- 10h - Portuguesa Santista x Taubaté - YouTube Paulistão
- 11h – Primavera SP x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão
MLS (Major League Soccer)
- 19h – NY Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV
- 19h – Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV
- 19h – FC Cincinnati x Charlotte - Apple TV
- 21h – Orlando City x Inter Miami - Space / Max
- 23h – LA Galaxy x Seattle Sounders - Apple TV
