Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (11/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (11)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são Brasileirão Série A, B e C, Campeonato Português, Campeonato Argentino e muito mais!
Relacionadas
- Corinthians
Torcedores do Corinthians depredam caminhão após hino do Vasco; veja o vídeo
Corinthians09/08/2025
- Onde Assistir
Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações
Onde Assistir09/08/2025
- Corinthians
Torcedores discutem antes de votação de impeachment no Corinthians; veja o vídeo
Corinthians09/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 11 de agosto de 2025)
Brasileirão
- Juventude x Corinthians – 20h00 – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Brasileirão Série B
- Criciúma x Athletico-PR – 19h00 – Disney+
- Paysandu x Vila Nova – 21h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Série C
- Itabaiana x CSA – 19h30 – SportyNet e Youtube.com/@SportyNetBrasil
- Figueirense x Maringá – 19h30 – SportyNet e DAZN
Uruguaio 2ª Divisão
- Central Español x Uruguay Montevideo – 14h00 – Disney+
Campeonato Português
- Estoril Praia x Estrela Amadora – 14h45 – Disney+
- FC Porto x Vitória de Guimarães – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Venezuelano
- Yaracuyanos x Monagas – 18h00 – Youtube.com/@ligafutve
- Portuguesa-VEN x Rayo Zuliano – 20h30 – Youtube.com/@ligafutve
Campeonato Argentino
- Defensa y Justicia x Deportivo Riestra – 19h00 – Disney+
Campeonato Uruguaio
- Defensor x River Plate-URU – 19h00 – Disney+
Copa Paulista
- Guarani x São Bento – 19h00 – Youtube.com/@paulistao
- Oeste x São José – 19h00 – Youtube.com/@paulistao
- Comercial x Inter de Limeira – 20h00 – Youtube.com/@paulistao
Campeonato Turco
- Trabzonspor x Kocaelispo - 15h30 - Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias