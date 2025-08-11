menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (11/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (11)

imagem cameraJogos de hoje: Jogadores do Corinthians durante partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Dia 11/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são Brasileirão Série A, B e C, Campeonato Português, Campeonato Argentino e muito mais!

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 11 de agosto de 2025)

Brasileirão

  • Juventude x Corinthians – 20h00 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

  • Criciúma x Athletico-PR – 19h00 – Disney+
  • Paysandu x Vila Nova – 21h30 – Disney+

Brasileirão Série C

  • Itabaiana x CSA – 19h30 – SportyNet e Youtube.com/@SportyNetBrasil
  • Figueirense x Maringá – 19h30 – SportyNet e DAZN

Uruguaio 2ª Divisão

  1. Central Español x Uruguay Montevideo – 14h00 – Disney+

Campeonato Português

  • Estoril Praia x Estrela Amadora – 14h45 – Disney+
  • FC Porto x Vitória de Guimarães – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Venezuelano

  • Yaracuyanos x Monagas – 18h00 – Youtube.com/@ligafutve
  • Portuguesa-VEN x Rayo Zuliano – 20h30 – Youtube.com/@ligafutve

Campeonato Argentino

  • Defensa y Justicia x Deportivo Riestra – 19h00 – Disney+

Campeonato Uruguaio

  • Defensor x River Plate-URU – 19h00 – Disney+

Copa Paulista

  • Guarani x São Bento – 19h00 – Youtube.com/@paulistao
  • Oeste x São José – 19h00 – Youtube.com/@paulistao
  • Comercial x Inter de Limeira – 20h00 – Youtube.com/@paulistao

Campeonato Turco

  • Trabzonspor x Kocaelispo - 15h30 - Disney+

