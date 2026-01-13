O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (13) a contratação da goleira Cláudia, campeã da Copa América de 2025 com a Seleção Brasileira, como reforço definitivo para o futebol feminino. A atleta chega após passagem pelo Fluminense e assinou contrato com as Cabulosas até o fim de 2027.

Com experiência em competições nacionais e internacionais, Cláudia reforça um setor considerado estratégico pelo clube para a próxima temporada. A goleira destacou a motivação para o novo desafio e o peso de defender o Cruzeiro. Segundo ela, vestir a camisa celeste representa uma grande responsabilidade, além da realização de um sonho pessoal.

— Estou muito feliz em chegar ao Cruzeiro e extremamente motivada para este novo desafio. Vestir essa camisa é uma grande responsabilidade e também a realização de um sonho. Espero contribuir dentro e fora de campo, ajudar a equipe nos grandes compromissos da temporada e, junto com as Cabulosas, construir uma história linda neste ano tão importante para o clube — disse a arqueira.

Como foi a temporada 2025 para o time feminino do Cruzeiro

Atual campeão mineiro e vice-campeão do Brasileirão Feminino, o time comandado por Jonas Urias teve, em 2025, a campanha mais consistente desde a criação do projeto. Na competição, foram 13 vitórias em 21 jogos, com apenas três derrotas, além de um desempenho sólido também no Estadual, encerrado de forma invicta.

Com os títulos, a regularidade competitiva e a classificação inédita para a Libertadores Feminina, o Cruzeiro inicia a nova temporada com estabilidade esportiva e reforço fora de campo. Em 2026, as Cabulosas disputarão quatro competições — Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro — em um calendário que exigirá profundidade de elenco e manutenção do nível apresentado no último ano.

