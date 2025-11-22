Cruzeiro conquista o Mineiro Feminino pela quarta vez

O Cruzeiro empatou por 2 a 2 com o América Mineiro na tarde deste sábado (22), na Arena Gregorão, e ficou com o título de campeão do Mineiro Feminino 2025. As Cabulosas haviam vencido o jogo de ida por 4 a 0, e o agregado ficou em 6 a 2.

A Raposa marcou com Letícia e Byanca Brasil, enquanto Lorrany e Soraya balançaram as redes para as Spartanas. Com o resultado, a equipe é tetracampeã, com títulos estaduais em 2019, 2023 e 2024. A final, realizada em Contagem (MG), contou com a presença de torcedores e do presidente Pedrinho. À Itatiaia, o dirigente falou sobre a equipe.

— Vi com muito prazer dar uma força para as meninas. Bicampeão na minha gestão, tri seguido. Estou muito feliz por elas, um trabalho maravilhoso. Muito importante estar nesse momento de alegria e fazemos um esforço enorme para manter o time, não é fácil, mas estamos felizes e com o dever cumprido — disse ele.

— Os outros times também vão se fortalecer no futebol feminino, investir mais para termos um campeonato melhor, não apenas o Cruzeiro. O América tem um bom time, fiquei surpreso de vê-las jogar, dar os parabéns a eles. Vamos melhorar a cada dia. Agora é fazer uma final no Mineirão, com o estádio lotado — completou.

Campanha do Cruzeiro

O Cruzeiro fechou a primeira fase na liderança, com 13 pontos em cinco jogos. Nas semifinais, bateu o Itabirito por 2 a 1 no duelo de ida e segurou o 2 a 2 na volta para avançar à decisão.

No primeiro jogo da final, a Raposa controlou as ações e abriu vantagem ao superar o América por 4 a 0, com dois gols de Letícia Ferreira, além de Vanessinha e Byanca Brasil. No confronto de volta, o empate por 2 a 2 confirmou a conquista do título.

No cenário nacional, o time chegou até a terceira fase da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Corinthians, rival que também cruzou o caminho cruzeirense na final do Brasileirão Feminino — desta vez com o vice-campeonato. Em 2026, o Cruzeiro disputará a Libertadores Feminina pela primeira vez.