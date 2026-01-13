Cruzeiro anuncia novo patrocínio máster para time feminino

A Betnacional, plataforma de apostas esportivas que integra a Flutter Brazil, será a nova patrocinadora máster do futebol feminino do Cruzeiro. A empresa ampliou o vínculo já existente com o clube mineiro e, a partir da temporada de 2026, também estampará sua marca no uniforme das Cabulosas.

O contrato com o futebol masculino segue válido até dezembro de 2026, e a expansão inclui agora a equipe feminina, que vive o melhor momento de sua história. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) e marca o início de um novo ciclo para o Cruzeiro no futebol feminino, que chega a 2026 embalado por resultados expressivos.

Como foi a temporada 2025 para o time feminino do Cruzeiro

Atual campeão mineiro e vice-campeão do Brasileirão Feminino, o time comandado por Jonas Urias teve, em 2025, a campanha mais consistente desde a criação do projeto. Na competição, foram 13 vitórias em 21 jogos, com apenas três derrotas, além de um desempenho sólido também no Estadual, encerrado de forma invicta.

Com os títulos, a regularidade competitiva e a classificação inédita para a Libertadores Feminina, o Cruzeiro inicia a nova temporada com estabilidade esportiva e reforço fora de campo. Em 2026, as Cabulosas disputarão quatro competições — Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro — em um calendário que exigirá profundidade de elenco e manutenção do nível apresentado no último ano.

