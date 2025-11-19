O Cruzeiro enfrenta o América-MG no próximo sábado (22), às 15h30 (horário de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem (MG). A escolha da sede surpreendeu parte dos torcedores cruzeirenses, que esperavam que a partida fosse realizada em Belo Horizonte.

A escolha, segundo nota divulgada pelo clube, tem motivação financeira. A Arena Independência, que recebeu o jogo de ida do final do Brasileirão Feminino com público recorde, tem custo de operação elevado. Confira o que disse o clube à imprensa:

O Cruzeiro optou por sediar o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro de futebol feminino na Arena Gregorão por uma avaliação relativa aos custos operacionais. A operação da partida na Arena Gregorão tem um custo estimado em R$ 8 mil, enquanto sua realização na Arena Independência custaria a partir de R$ 122 mil (gastos exclusivamente pelo Cruzeiro).

Desta forma, e com avaliação da demanda de ingressos para a partida, o clube decidiu por sua realização na Arena Gregorão, estádio que comportou de maneira satisfatória, seja em termos operacionais quanto de atmosfera, todos os jogos como mandante do clube na campanha do Mineiro 2025.

A venda de ingressos teve início nesta segunda-feira, com entradas a R$ 15 ou R$ 30. Será feita através do site: ingresso.cruzeiro.com.br

CONFRONTO: Cruzeiro x América-MG DATA: 22/11/2025 HORÁRIO: 15:00hs MOTIVO: FINAL (volta) - Campeonato Mineiro LOCAL: Arena Gregorão, em Contagem ABERTURA DOS PORTÕES: 14:00hs (01:00h antes da partida)

Campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro terminou a primeira fase na primeira colocação, com 13 pontos em cinco partidas. Nas semifinais, venceu o Itabirito no jogo de ida por 2 a 1 e empatou na volta por 2 a 2, garantindo vaga na final.

O primeiro jogo da decisão foi marcado por domínio da Raposa. A equipe superou o América-MG por 4 a 0, com gols marcados pela Letícia Ferreira (duas vezes), Vanessinha e Byanca Brasil.

