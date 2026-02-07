Um susto marcou o primeiro tempo da final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians, na tarde deste sábado (7), na Arena Barueri. Aos 16 minutos, a goleira Lelê, do Timão, levou a pior em uma dividida com a atacante Bia Zaneratto e sofreu um forte impacto na cabeça após ser atingida pelo joelho da jogadora alviverde. A cena preocupou atletas e comissão técnica, e o jogo ficou paralisado por vários minutos para atendimento médico.

Lelê deixou o campo de maca, visivelmente abalada, e não teve condições de seguir na partida. A substituição foi realizada seguindo o protocolo de concussão, com a entrada de Nicole no gol corinthiano. O episódio contribuiu para o longo acréscimo dado pela arbitragem no fim da primeira etapa, de 11 minutos.

A atleta deixou o campo consciente. Até a publicação desta matéria, o Corinthians não atualizou o estado de saúde de Lelê.

Importância de Lelê no Corinthians

Titular absoluta e uma das líderes do elenco, Lelê é peça-chave do Corinthians e referência da posição no futebol brasileiro. Na recente Copa das Campeãs, a goleira teve atuações decisivas, com defesas importantes que mantiveram o Timão competitivo diante de adversários de alto nível internacional, confirmando sua segurança em jogos grandes.

Aos 31 anos, Lelê carrega um histórico vitorioso com a camisa alvinegra, clube que defende em diferentes passagens desde 2016 e pelo qual conquistou títulos nacionais e internacionais, incluindo Brasileirão, Supercopa, Copa do Brasil e Libertadores.

Lucas Piccinato tem opções no campo, como Nicole, titular em boa parte da temporada passada, e a jovem Ana Morganti.

