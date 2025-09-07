Corinthians abre placar e Cruzeiro empata na final do Brasileirão Feminino; veja gols
Jogo de ida acontece na Arena Independência
Com gol de Gi Fernandes, o Corinthians abriu o placar do jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A1 contra o Cruzeiro, no estádio Independência. Jaqueline Ribeiro cruzou na linha de fundo e Gi Fernandes recebeu para finalizar de bate-pronto, no canto direito de Camila Rodrigues. Veja ao gol;
➡️ AO VIVO: Corinthians x Cruzeiro no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A1
Aos 27 minutos do primeiro tempo, Marília empatou de cabeça para o Cruzeiro e deixou tudo igual. Byanca Brasil cruzou na medida para a cabeçada certeira na saída errada de Nicole Ramos do gol do Corinthians. Veja;
Escalações de Corinthians e Cruzeiro
CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila, Isabela, Paloma, Isa Haas, Vitória Calhau, Bedoya, Marília, Gisseli, Pri Back, Vanessinha, Byanca Brasil.
CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato): Nicole, Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza, Erika, Tamires, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaqueline.
