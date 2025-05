O Cruzeiro venceu o Real Brasília por 3 a 0 nesta segunda-feira (5), fora de casa, e assumiu a liderança isolada do Brasileirão Feminino 2025. As Cabulosas dominaram o jogo, impuseram o ritmo e garantiram a vitória com dois gols de Marília e um de Gisseli.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe mineira chegou a 23 pontos, ultrapassando a Ferroviária (20) e se consolidando como o único time invicto após nove rodadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cruzeiro mostra eficiência no Brasileirão Feminino

O Cruzeiro soma sete vitórias e dois empates no campeonato. Desde a estreia, na vitória por 4 a 3 sobre o Grêmio em 23 de março, o time comandado por Jonas Urias demonstra equilíbrio tático e um dos ataques mais letais da competição: 22 gols marcados e apenas 8 sofridos.

continua após a publicidade

Comandado por Urias desde 2023, o time apostou em nomes experientes como Byanca Brasil (camisa 10, ex-Flamengo) e a artilheira Letícia Ferreira, de 24 anos, com passagens por Palmeiras e Fluminense. Além disso, conseguiu manter a jovem atacante Marília, destaque da vitória contra o Real Brasília.

As Cabulosas já vinham em crescimento: em novembro de 2024, conquistaram o bicampeonato mineiro e terminaram a primeira fase do Brasileirão do ano passado em quinto lugar, sendo eliminadas pelo Palmeiras nas quartas de final. Em 2025, a Raposa mira o título nacional, feito que seria inédito.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Feminina tem estreia definida na Copa América Feminina 2025

Próximos jogos do Cruzeiro Feminino