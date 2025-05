A atacante Cristiane Rozeira, do Flamengo, completa 40 anos de idade nesta quinta-feira (15). São mais de vinte e cinco dedicados ao futebol.

Na temporada atual, Cris é a goleadora do Flamengo, com nove gols e uma assistência em 16 partidas. A camisa onze é a referência do ataque rubro-negro e briga pela artilharia do Brasileirão, com 7 gols na competição.

— Mãe. Centroavante. Craque. História. Presente. Legado. São 40 anos de @crisrozeira escrevendo as páginas do futebol feminino no mundo. É um privilégio ter você aqui nesse momento tão importante da vida. Sua dedicação nos inspira. Que seu novo ciclo seja incrível, Mamãe! Feliz aniversário! — escreveu o Flamengo, por meio das redes sociais.

Carreira e títulos de Cristiane

Natural de Osasco, em São Paulo, a atacante iniciou a trajetória no futebol em 1998, no Juventus (SP). Em 2003, transferiu-se para o Palmeiras e permaneceu no clube por duas temporadas, até seguir para o futebol alemão.

No país europeu, defendeu as cores do Turbine Potsdam, de Potsdam, e depois Wolfsburg. Em 2008, jogou no Linkopings FC, da Suécia, antes de retornar ao Brasil para breves passagens por São José e Corinthians.

No mesmo ano, fechou com o Chicago Red Stars, dos Estados Unidos, onde atuou em dois períodos (2009 e 2010), intercaladas com uma volta ao Santos.

Em 2011, teve nova passagem pelo Santos antes de seguir para o futebol russo, no WFC Rossiyanka. Em 2012, voltou ao Brasil para jogar no São José-SP, e no ano seguinte defendeu o Icheon Daekyo, da Coreia do Sul. De 2013 a 2015, atuou pelo Centro Olímpico.

Entre 2015 e 2017, defendeu o Paris Saint-Germain, da França, e depois se transferiu para o Changchun Zhuoyue, da China, onde jogou até 2019.

No mesmo ano, voltou ao Brasil para jogar no São Paulo, mas fez apenas nove jogos e três gols pelo Tricolor. Em 2020, retornou ao Santos, onde permaneceu até 2023. Desde 2024 defende as cores do Flamengo.

Aos 35 anos de idade, a atacante Cristiane aproveitou a pausa do futebol feminino no Brasil para planejar sua vida pessoal. A camisa 9 do Santos anunciou que planeja ser mamãe depois do fim de sua carreira, e por isso, congelou seus óvulos para poder ter uma gravidez tranquila ao lado de sua noiva no futuro.

Cris na Seleção Brasileira feminina

Cristiane é a maior artilheira da Seleção feminina nos Jogos Olímpicos, com 14 gols. Ela detém a artilharia entre homens e mulheres.

A atacante participou das Copas do Mundo em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019 e soma 98 gols com a amarelinha. Ela coleciona duas medalhas de prata nas Olimpíadas (2004 e 2008), três ouros do Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2015), além do tricampeonatod a Copa América feminina (2010, 2014 e 2018).