O Flamengo venceu a Ferroviária por 2 a 1 na manhã deste domingo (4), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Os gols da equipe carioca foram marcados por Cristiane e Gláucia. A atacante Vendito diminuiu.

Com o resultado, o Flamengo segue em recuperação no Campeonato Brasileiro após a chegada da técnica Rosana Augusto. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação na tabela, com 14 pontos conquistados.

Por outro lado, a Ferroviária, que ainda não havia perdido em casa, permanece na segunda posição, com 20 pontos. A equipe acumula agora dois jogos seguidos sem vitória.

O JOGO:

A primeira grande chance do Flamengo surgiu aos 3 minutos. A atacante Fernanda venceu a marcação pela direita e, livre, cruzou para a área, mas a zagueira Andressa, da Ferroviária, cortou de cabeça.

A equipe da casa, por sua vez, buscou manter a posse de bola e fazer valer o mando de campo. O time comandado pela técnica Jéssica de Lima tentou em finalização cruzada de Micaelly e também em cobrança de falta pela esquerda, mas sem sucesso.

Quando o jogo se aproximava da metade do primeiro tempo, o Flamengo teve nova oportunidade. A capitã Cristiane recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Fernanda apareceu bem, mas finalizou para fora, desperdiçando a primeira grande chance rubro-negra na partida.

A Ferroviária chegou a balançar as redes aos 29 minutos, quando Cris encontrou Millene livre de marcação. A atacante mandou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento.

A jogada animou a Ferroviária, e Micaelly teve duas boas chances em sequência. Aos 32, Fátima Dutra cruzou, a zaga do Flamengo afastou mal, e a bola sobrou para a camisa 10, que cabeceou para fora. No minuto seguinte, ela recebeu ótimo passe de Darlene e, dentro da área, finalizou com força, mas parou na goleira Vivi Holzel.

Antes do fim da primeira etapa, o Flamengo ainda teve uma última oportunidade. Após jogada pela esquerda, Mariana chegou por trás da defesa e finalizou de cabeça para o gol, mas a goleira Luciana fez a defesa e evitou o empate.

SEGUNDO-TEMPO

Se a primeira etapa terminou com a Ferroviária pressionando, o segundo tempo começou com protagonismo do Flamengo. Aos 4 minutos, após cruzamento de Fernanda pela direita, a atacante Cristiane subiu mais alto que a defesa adversária e abriu o placar.

O segundo gol do Flamengo veio apenas dois minutos depois. Mariana roubou a bola, avançou pela direita e cruzou para a área. A defesa da Ferroviária se atrapalhou, e Gláucia aproveitou para mandar para as redes, ampliando o placar para 2 a 0.

Gláucia marcou o segundo do Rubro-Negro (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Aos 15 minutos, uma grande confusão envolveu a arbitragem. A meia Micaelly foi derrubada na entrada da área. Inicialmente, a árbitra Jady Jesus Caldas mostrou o cartão amarelo. Após muita discussão, mudou a cor e aplicou o cartão vermelho. Na cobrança da falta, Micaelly acertou a trave.

Aos 37 minutos, Catyellen aplicou uma bela caneta em Fabi Simões e encontrou Darlene pelo meio. A camisa 7 tentou o domínio, mas acabou desarmada. Na sobra, a Ferroviária ainda ficou com a posse e finalizou, mas a bola passou por cima do travessão.

A Ferroviária ainda teve duas oportunidades, com Raquel, aos 44 minutos, e com Darlene, aos 47, mas só conseguiu diminuir aos 52 minutos com a atacante Vendito, após cobrança de escanteio. A reação, no entanto, parou por aí.

Assim, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro com três pontos e uma boa atuação na bagagem.

O que vem pela frente?

Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o Corinthians em casa, no próximo domingo (11), às 20h. Antes, a equipe estreia no Campeonato Paulista Feminino, contra o Taubaté, novamente em seu domínios, na quinta-feira (8), às 18h.

Já o Rubro-Negro recebe o Real Brasília, em casa, no sábado (10), às 17h.

FICHA TÉCNICA - FERROVIÁRIA 1X2 FLAMENGO

9ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 11h (horário de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🎫 Público: 329

💰: R$: 4.140,00

🥅 Gols: Cristiane, aos 4' do 2º tempo; Gláucia, aos 6' do 2º tempo; Vendito, aos 52' do 2º tempo;

🟨 Cartões amarelos: Júlia Beatriz e Darlene (FER)

🔴 Cartão vermelho: Flávia Mota (FLA)

🟨 Árbitro: Jady Jesus Caldas (BA)

🚩 Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP)

⚽ ESCALAÇÕES:

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati (Camila), Andressa, Luana e Fátima Dutra (Catyellen); Cris (Vendito), Duda e Micaelly; Mariana Santos (Júlia Beatriz), Darlene e Millene (Raquel). Técnica: Jéssica de Lima;

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa (Núbia), Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni (Leidi), Ju Ferreira e Gláucia (Fabi Simões); Fernanda, Mariana (Laysa) e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto;