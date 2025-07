Marta e Ary Borges, da Seleção Brasileira, demonstraram insatisfação com a organização da Copa América Feminina, que está sendo disputada em Quito, no Equador. Segundo as jogadoras, a estrutura oferecida nos estádios tem sido inadequada para a realização do torneio.

Na vitória do Brasil sobre a Bolívia, um dos pontos mais criticados foi a limitação de espaço para o aquecimento das equipes, que precisaram realizar a atividade fora do campo de jogo, no vestiário.

De acordo com a Conmebol, o uso do campo para aquecimento poderia “desgastar” o gramado. Nesta fase da competição, apenas dois estádios sediam todas as partidas: Banco Guayaquil e Chillogalo.

— Essa situação realmente atrapalha. Não havia espaço suficiente para as duas equipes, mas ambas queriam se preparar. Não entendo o motivo de não podermos aquecer no campo. Isso ainda é pior para nós porque aqui é muito abafado e tem altitude — desabafou Marta.

A meia Ary Borges também criticou a entidade e pediu união entre as equipes diante das dificuldades.

— Hoje passamos por uma situação muito complicada. No início da partida, acho que a Bolívia até entendeu as coisas de forma errada. Dentro do esporte, precisamos nos unir e não ficar umas contra as outras. O que a Conmebol está fazendo é ridículo — avaliou Ary.

Brasil venceu a Bolívia por 6 a 0 no Chillogallo, em Quito. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Arthur Elias cobra mais estrutura da Conmebol

O técnico Arthur Elias foi ainda mais enfático ao criticar a organização e comparou a situação com torneios masculinos.

— Até jogos de várzea são mais organizados do que isso. Gostaria de perguntar ao Alejandro (Domínguez, presidente da Conmebol) se ele conseguiria aquecer em um espaço de 5 ou 10 metros, com cheiro de tinta. Na Copa América masculina houve uma estrutura enorme. Por que no feminino é assim? Dividir um espaço de 10 ou 15 metros quadrados para o aquecimento é inadmissível. A gente merece mais — declarou o treinador.

Arthur também citou a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, e reforçou seu compromisso em colaborar para melhorias.

— A Copa vai representar todo o futebol sul-americano. Estamos juntos para fazer essas reflexões e cobrar quem precisa ser cobrado. Estou sempre à disposição para colocar esses pontos em alerta — completou o comandante da Seleção.

Estádios da Copa América Feminina

Estádio Banco Guayaquil

O estádio fica localizado nas dependências do Independiente del Valle e tem capacidade para 12 mil torcedores. Localizado no Pichincha, o espaço tem 2.850 metros de altitude e recebeu a partida de ida da Recopa entre Indepediente Del Valle e Flamengo, em 2023.

Estádio Gonzalo Pozo Ripalda (Chillogallo)

O espaço pertence ao clube Sociedad Deportiva Aucas, de Quito, e consegue receber público de até 18.799 expectadores. O estádio está situado em uma área conhecida como Chillogallo, em Quito.