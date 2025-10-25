Brasil x Inglaterra: IA crava resultado de amistoso de futebol feminino
Equipes se reencontram em amistoso de Data FIFA no Etihad Stadium
O Brasil tem um teste de fogo neste sábado (25), ao enfrentar a poderosa Inglaterra, bicampeã europeia, em um amistoso de Data FIFA de futebol feminino no Etihad Stadium. O duelo é fundamental na preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027. A bola rola às 13h30 (de Brasília).
Para decifrar este duelo entre Inglaterra e Brasil, a Inteligência Artificial Gemini processou dados de desempenho e estatísticas de ambas as seleções e apontou um resultado que sugere um jogo de muita intensidade e pouca margem de erro.
🔮Previsão da IA para Inglaterra x Brasil:
A Seleção Brasileira, campeã invicta da Copa América, mostra evolução sob o comando de Arthur Elias, especialmente na transição ofensiva. Embora jogue fora de casa, a IA destaca o alto volume de gols marcados pelo Brasil na temporada (2.7 por jogo em média), indicando que o ataque brasileiro, mesmo com desfalques, tem capacidade de perfurar defesas fortes.
O amistoso será um jogo tático e físico, com a Inglaterra dominando a posse, mas o Brasil sendo letal em momentos pontuais. O placar de 1 a 1 reflete o equilíbrio de forças e a dificuldade que a Seleção Canarinho terá em sair vitoriosa do Etihad Stadium.
Brasil enfrenta Inglaterra e Itália em amistosos
Três dias depois de enfrentar a Inglaterra, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
O técnico Arthur Elias reencontra o grupo após a conquista da Copa América e quer aproveitar a Data-Fifa de outubro para fortalecer a base que será levada ao Mundial.
