Brasil x Inglaterra: IA crava resultado de amistoso de futebol feminino

O Brasil tem um teste de fogo neste sábado (25), ao enfrentar a poderosa Inglaterra, bicampeã europeia, em um amistoso de Data FIFA de futebol feminino no Etihad Stadium. O duelo é fundamental na preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Para decifrar este duelo entre Inglaterra e Brasil, a Inteligência Artificial Gemini processou dados de desempenho e estatísticas de ambas as seleções e apontou um resultado que sugere um jogo de muita intensidade e pouca margem de erro.

📲Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp

🔮Previsão da IA para Inglaterra x Brasil:

A Seleção Brasileira, campeã invicta da Copa América, mostra evolução sob o comando de Arthur Elias, especialmente na transição ofensiva. Embora jogue fora de casa, a IA destaca o alto volume de gols marcados pelo Brasil na temporada (2.7 por jogo em média), indicando que o ataque brasileiro, mesmo com desfalques, tem capacidade de perfurar defesas fortes.

O amistoso será um jogo tático e físico, com a Inglaterra dominando a posse, mas o Brasil sendo letal em momentos pontuais. O placar de 1 a 1 reflete o equilíbrio de forças e a dificuldade que a Seleção Canarinho terá em sair vitoriosa do Etihad Stadium.

continua após a publicidade

Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina em 2023 (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Brasil enfrenta Inglaterra e Itália em amistosos

Três dias depois de enfrentar a Inglaterra, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O técnico Arthur Elias reencontra o grupo após a conquista da Copa América e quer aproveitar a Data-Fifa de outubro para fortalecer a base que será levada ao Mundial.

➡️ Seleção feminina sub-20 vence México em amistoso