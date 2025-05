A Arena Barueri não poderá ser utilizada em jogos do Palmeiras no Paulistão feminino. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou o estádio nesta terça-feira (20).

O próximo jogo do Palmeiras pela competição, como mandante, está marcado para quarta-feira, 4 de junho, às 19h (horário de Brasília), no clássico contra o São Paulo.

Decisão da FPF e reação de Leila Pereira

Em documento ao qual a reportagem do Lance! teve acesso, a Federação aponta como motivo "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público". A portaria, assinada por Marina Tranchitella, diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da FPF, está em vigor.

O jurídico do Palmeiras está analisando o caso e tentará reverter a proibição, se necessário, junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Internamente, a presidente Leila Pereira entende se tratar de abuso de poder e evidente retaliação ao Palmeiras em função de ela não ter apoiado a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF.

Em nota, a entidade justificou a decisão.

— A Federação Paulista de Futebol esclarece que recebeu ofício da Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 16 de maio, informando que a Arena Barueri passa por obras e que o estádio está impossibilitado de receber jogos com público, ao menos até o final de junho. De acordo com o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º), não é permitida a realização de partidas sem a presença de público.

Desta forma, a FPF publicou em seu site portaria vetando a realização de partidas de competições organizadas pela FPF na Arena Barueri enquanto esta restrição de público ocorrer. Tão logo esta questão seja solucionada, o estádio será novamente liberado para jogos de competições paulistas. Entretanto, vale ressaltar que não há veto para os jogos organizados pela CBF, que não tem restrições a partidas com portões fechados. — diz o comunicado.

Palmeiras feminino na Arena Barueri

A Arena Barueri, localizada na Grande São Paulo, é a casa do Palmeiras feminino no Paulistão e no Brasileirão.

Até o momento, pela competição nacional, as palestrinas jogaram no estádio em seis oportunidades, contra Bragantino, Grêmio, Bahia, Ferroviária, São Paulo e 3B da Amazônia.

No Paulistão atuou apenas em uma oportunidade, contra a Ferroviária, em 14 de maio.

Palmeiras disputa Brasileirão e Paulistão ao mesmo tempo. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)

Ao longo da história, o time feminino do Palmeiras já atuou em diferentes locais, como Amparo (1997-1998), Sabesp (1999-2000), Salto de Itu (2001), São Bernardo do Campo (2005-2006), Salto de Itu e CEUNSP (2008), Indiano, Osasco e Itatiba (2010), Bauru (2012) e no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo-SP (2019). Na reta final do Paulistão 2024, o clube também mandou jogos no Allianz Parque.