Ex-treinador de Paola García no Libertad analisa novo reforço do Corinthians
Lance! conversou com o técnico paraguaio Nelson Basualdo sobre a atleta
Novo reforço do Corinthians para a temporada, a volante Paola García chega ao Parque São Jorge com um histórico que mistura versatilidade, leitura de jogo e experiência internacional. Quem ajuda a traçar um perfil mais detalhado da atleta é Nelson Basualdo, técnico paraguaio que trabalhou com a jogadora durante sua passagem pelo Libertad, em 2021, e falou com exclusividade ao Lance!.
Em conversa com a reportagem, Basualdo relembrou o contato com a meio-campista e destacou as características que chamaram atenção desde o início.
— Ela esteve comigo, sim, embora por pouco tempo. É uma boa jogadora, mas teve dificuldade de adaptação aqui — afirmou o treinador, hoje com 70 anos e uma longa trajetória no futebol feminino paraguaio.
Olhar técnico e hierarquia em campo
Segundo Basualdo, a chegada de Paola ao Libertad foi resultado de um processo cuidadoso de observação.
— A contratação surgiu depois da revisão de vídeos de jogadoras que precisávamos, feita entre o representante do clube e eu, como responsável pela comissão técnica naquele momento — explica.
Mesmo com a adaptação curta ao futebol paraguaio, o treinador ressalta a hierarquia da atleta dentro de campo.
— É uma jogadora com personalidade, isso ela demonstra jogando. Tem muita técnica, algo comum nas jogadoras colombianas — analisa Nelson.
No Libertad, Paola foi utilizada em diferentes funções no meio-campo. Basualdo detalha que ela atuava principalmente como armadora ou segunda atacante, mas já demonstrava capacidade para exercer funções mais recuadas.
— Também vi que ela se saiu muito bem como volante mais baixa, função que desempenhou no Deportivo Cali — completa.
Destaque no Deportivo Cali e números consistentes
Foi justamente no Deportivo Cali que Paola García conseguiu maior regularidade e protagonismo. Nos 32 partidas analisados pela plataforma Sofascore, foi titular em 27, com quatro gols e uma assistência.
Entre os principais indicadores de Paola no Cali estão:
- 74% de acerto nos passes
- 49% de acerto nos passes longos
- 11,4 bolas recuperadas por jogo
- 2,5 interceptações por jogo
- 5,5 duelos ganhos por partida
Além disso, Paola contribuiu ofensivamente, com média de 1,7 finalizações, 0,7 passes decisivos e 0,7 dribles certos por jogo, mostrando capacidade de atuar em diferentes fases da partida.
No Cali, vice-campeão da Libertadores Feminina (perdeu a final para o Corinthians), ela atuava em um trio de meio-campo, ao lado de Loren Sánchez e Paula Medina.
O que o Corinthians pode esperar
Ao apostar em Paola García, o Corinthians adiciona ao elenco uma volante com boa leitura tática, capacidade de recuperação de bola e qualidade no passe — atributos valorizados em equipes que buscam controle de jogo.
A avaliação de Nelson Basualdo aponta para uma atleta que, mesmo tendo enfrentado desafios de adaptação no início da carreira internacional, chega mais madura e com bagagem competitiva. Mesmo experiente, tende a crescer e dividir responsabilidade com as meio-campistas Day Rodríguez e Duda Sampaio.
Agora, no futebol brasileiro, Paola terá no Corinthians um novo ambiente para consolidar esse perfil e disputar espaço em um dos elencos mais competitivos do país.
