Ex-treinador de Paola García no Libertad analisa novo reforço do Corinthians

Novo reforço do Corinthians para a temporada, a volante Paola García chega ao Parque São Jorge com um histórico que mistura versatilidade, leitura de jogo e experiência internacional. Quem ajuda a traçar um perfil mais detalhado da atleta é Nelson Basualdo, técnico paraguaio que trabalhou com a jogadora durante sua passagem pelo Libertad, em 2021, e falou com exclusividade ao Lance!.

Em conversa com a reportagem, Basualdo relembrou o contato com a meio-campista e destacou as características que chamaram atenção desde o início.

— Ela esteve comigo, sim, embora por pouco tempo. É uma boa jogadora, mas teve dificuldade de adaptação aqui — afirmou o treinador, hoje com 70 anos e uma longa trajetória no futebol feminino paraguaio.

Olhar técnico e hierarquia em campo

Segundo Basualdo, a chegada de Paola ao Libertad foi resultado de um processo cuidadoso de observação.

— A contratação surgiu depois da revisão de vídeos de jogadoras que precisávamos, feita entre o representante do clube e eu, como responsável pela comissão técnica naquele momento — explica.

Mesmo com a adaptação curta ao futebol paraguaio, o treinador ressalta a hierarquia da atleta dentro de campo.

— É uma jogadora com personalidade, isso ela demonstra jogando. Tem muita técnica, algo comum nas jogadoras colombianas — analisa Nelson.

No Libertad, Paola foi utilizada em diferentes funções no meio-campo. Basualdo detalha que ela atuava principalmente como armadora ou segunda atacante, mas já demonstrava capacidade para exercer funções mais recuadas.

— Também vi que ela se saiu muito bem como volante mais baixa, função que desempenhou no Deportivo Cali — completa.

Nelson Basualdo durante treino da seleção paraguaia feminina sub-17. (Foto: reprodução/redes sociais)

Destaque no Deportivo Cali e números consistentes

Foi justamente no Deportivo Cali que Paola García conseguiu maior regularidade e protagonismo. Nos 32 partidas analisados pela plataforma Sofascore, foi titular em 27, com quatro gols e uma assistência.

Entre os principais indicadores de Paola no Cali estão:

74% de acerto nos passes 49% de acerto nos passes longos 11,4 bolas recuperadas por jogo 2,5 interceptações por jogo 5,5 duelos ganhos por partida

Além disso, Paola contribuiu ofensivamente, com média de 1,7 finalizações, 0,7 passes decisivos e 0,7 dribles certos por jogo, mostrando capacidade de atuar em diferentes fases da partida.

No Cali, vice-campeão da Libertadores Feminina (perdeu a final para o Corinthians), ela atuava em um trio de meio-campo, ao lado de Loren Sánchez e Paula Medina.

O que o Corinthians pode esperar

Ao apostar em Paola García, o Corinthians adiciona ao elenco uma volante com boa leitura tática, capacidade de recuperação de bola e qualidade no passe — atributos valorizados em equipes que buscam controle de jogo.

A avaliação de Nelson Basualdo aponta para uma atleta que, mesmo tendo enfrentado desafios de adaptação no início da carreira internacional, chega mais madura e com bagagem competitiva. Mesmo experiente, tende a crescer e dividir responsabilidade com as meio-campistas Day Rodríguez e Duda Sampaio.

Agora, no futebol brasileiro, Paola terá no Corinthians um novo ambiente para consolidar esse perfil e disputar espaço em um dos elencos mais competitivos do país.