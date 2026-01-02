O Grêmio tem um novo nome no alvo para reforçar sua estrutura no futebol feminino. Em apuração conjunta, o Lance!, em parceria com o perfil União Corinthians Feminino, apurou que Rafaela Esteves, atual coordenadora administrativa da base do Corinthians, é o principal nome avaliado pelo clube gaúcho para assumir o cargo de executiva de futebol feminino.

O movimento faz parte do processo de reestruturação interna conduzido pelo Grêmio, que busca uma profissional com experiência em formação, organização de base e gestão de departamento. Em dezembro, a Diretora Marianita Nascimento e a Diretora Adjunta Karina Balestra deixaram suas funções.

A avaliação interna é de que o perfil de Rafa se encaixa no momento vivido pelo clube, que pretende redesenhar o projeto da modalidade.

Grêmio tem interesse, mas ainda não apresentou proposta para dirigente do Corinthians

A profissional já foi contactada pelas Mosqueteiras, mas, até o momento, não recebeu proposta formal. A expectativa é de que uma definição aconteça nos próximos dias, à medida que o Grêmio avance nas conversas e alinhe o planejamento para a sequência do trabalho.

Do lado de Rafa Esteves, o cenário é de análise das possibilidades no mercado. Entre elas, está também a permanência no Parque São Jorge, onde a coordenadora atua na estruturação da base feminina do Corinthians.

Enquanto isso, o Grêmio segue avaliando nomes e cenários, com a intenção de acelerar a definição e dar continuidade à reorganização do futebol feminino para o próximo ciclo.

